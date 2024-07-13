圖表看時事／讓8歲童擺脫洗腎人生 圖解亞洲首例分肝種腎、3難點一次看

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聯合新聞網／ 記者李青縈／台北報導
台北榮總腎臟移植團隊與吳小妹（右二）和媽媽（左二）一同合影。記者林伯東／攝影
台北榮總腎臟移植團隊與吳小妹（右二）和媽媽（左二）一同合影。記者林伯東／攝影

今年八歲的吳小妹罹罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，兩顆腎臟嚴重變形，只得手術切除，多年以來靠洗腎續命，但引發心衰竭、骨質疏鬆等，小小年紀幾乎沒有未來。台北榮總腎臟移植團體以「無中生有、分肝種腎」，在她的肝臟找出健康肝靜脈，再利用捐贈靜脈製作出延長通道，「把肝臟切開後，再把腎種進去」，將大愛捐贈的成人腎臟移植於她的肝臟內，幫助她脫離洗腎的命運。

台北榮總11日發表吳小妹的手術過程與成果，台北榮總副院長曾令民指出，這項手術非常艱鉅，目前全球僅完成了三例，其中二例在美國，台北榮總這一例是全球第三例，也是國內及亞洲第一例。

吳小妹二歲半時罹患罕見雙側威爾姆氏腫瘤，這是一種腎臟惡性腫瘤，與基因突變有關，好發幼兒，多為無症狀的巨大腹腔內腫瘤，晚期常壓迫其他器官，導致腹痛或無法進食，唯一治療方法是手術切除腎臟，再配合化療。切除雙腎後，必須接受腹膜與血液透析治療，將尿毒排出。

吳小妹術後長期洗腎導致發育遲緩、心臟衰竭、鈣磷電解質不平衡導致嚴重骨質疏鬆，加上反覆腹膜炎感染。她先在高雄榮總化療、追蹤五年，雖然惡性腫瘤已治癒，但常進出醫院，毫無生活品質可言，接受腎臟移植是唯一解決的方法。

去年五月，吳小妹父母決定到台北榮總評估，等待腎臟移植。幸運的是，僅等待二個月就獲得大愛捐腎，但吳小妹的下腔靜脈因幼時被巨大腫瘤壓迫，已呈現纖維化甚至完全閉鎖不通。這是非常罕見的狀況，但因為完全找不到可以重建的靜脈，不得不放棄這次寶貴的移植機會。

台北榮總團隊沒有放棄，經利用靜脈血管攝影檢查發現，吳小妹的腹腔內僅肝臟內的一小段靜脈是健康的血管，其餘的都是不堪用的側枝新生血管。經仔細討論，團隊認為把肝臟分開，找到健康血管進行重建，是唯一可行辦法。

今年四月，吳小妹再度獲得第二次大愛捐贈腎臟，在移植外科醫師鄒奕帆前往院外摘取腎臟的同時，兒童外科主任蔡昕霖與醫師楊惠馨同步進行移植手術，先將肝臟徹底分開，找尋唯一仍健康的肝靜脈，再將從捐贈者身上取得的靜脈，製作一段延長嫁接的通道，再與腎臟的腎靜脈進行吻合重建，術中由放射科醫師黃宣恩放置血管內支架，避免肝臟重量壓迫移植腎臟的靜脈回流，影響腎臟血液循環。

蔡昕霖說，以「無中生有」方式，利用肝臟當插頭，用肝臟血管滋養腎臟，再找出健康的肝靜脈，製作一條「延長線」，與腎靜脈吻合重建，前後動員十一位醫護等人員，花費十二個小時，才成功將這顆成人腎臟移植於低體重吳小妹的肝臟內。

吳小妹11日在記者會中，念出手寫給捐贈者的卡片，童言童語念出，「謝謝你捐給我一顆寶貴的腎臟，讓我可以不用再到醫院洗腎，我會好好保護它、愛惜它」。

分肝種腎 過程一次看 製表／元氣中心
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圖表看時事 手術 榮總 癌症 腎臟 腫瘤

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