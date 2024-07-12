113會考自然科／計算極少！題目著重想一想 圖表判讀、結合生活仍是趨勢

升國三同學注意！今年會考落幕，明年就要換你們挑戰會考囉，力宇教育特別邀請3位經驗豐富的老師帶大家深度解析113會考試題，助你起跑得更容易，陪你更有效率的準備114會考！

◆生物◆

力宇教育的李鴻老師分析，113會考自然科生物部分整體題目難度中等，各章節都有出題，略為困難的考題包括：

1.跨章節之間的觀念結合與應用，多利用文字搭配圖表

2.從文字敘述中推理思考答案

以上都是容易選錯答案的題目，因此對於把生物當成背誦科目的同學來說，考題可能稍有難度。但如果同學對於各章節的學習重點都融會貫通，並且有足夠且多元的題目練習作為基礎，無論是複雜的題目閱讀，圖表分析或實驗推導，相信一樣可以獲得高分。

李鴻老師精心挑選較有挑戰性的生物試題，帶同學深度探討題目。現在就點開影片，跟著力宇教育的李鴻老師熟悉113會考試題的考法吧！

◆理化◆

力宇教育的趙天豪老師剖析113會考試題，幫同學整理理化題目趨勢如下：

綜觀113年會考自然科的總出題數為50題，出題方向中超過八成的題目是圖形、表格搭配文字的方式呈現。理化的出題比重依舊是超過一半，且理化計算題仍是偏少。以上訊息，跟過去會考相比，差異不大。但是相較往年不同的是「能源與電磁學」的出題比例增加，但是並非以計算題形式出現，而是以實驗題、數據判讀為主。

此外，題目多融入生活情境（例如：汽車胎壓、牙齒酸蝕、游泳池中的尿液、住宅用電與冷氣時圖表分析等……），綜觀近五年會考題目的變化，已經從過去的「算一算」，變成現在的「想一想」。判讀與理解題目文字、圖形和表格的訊息，再結合課本知識與生活中的經驗，綜合分析、比較各答案間的差異，才是拿到高分的不二法門。

值得一提的是，今年的題目中，著重資料數與圖形的判讀，特別是雙變因的分析，如29題的時間與溫度造成餘氯量的改變，以及46、47「住宅用電」與「冷氣時」的圖形探討。你知道這類題目要如何破解嗎？快點開影片，讓力宇教育的天豪老師帶你及早準備，先馳得點！

◆地球科學◆

力宇教育的張羽老師分析113會考自然科考題占比，地球科學依然是自然科裡投報率最高的科目。張羽老師整理出題趨勢，請同學多多注意以下幾點：

1.素養著重在活用而非計算

題目著重基本觀念，不會考冷門知識點，但要能徹底理解並運用所學。

2.圖表分析，解讀資訊

理解圖表是如何濃縮文字並正確傳達資訊十分重要，且需能夠正確解讀圖表所想表達的意涵。

3.熟讀考古題

熟讀考古題能快速了解考題方向和難易程度，也能在考古題中總是找到和當屆考題相近的題型與觀念。

4.保持每年至少兩題的實驗判讀題

內容和過去所學知識點無關，主要在測驗學生對實驗的判讀與解析，了解實驗目的與方法。

5.閱讀理解與關鍵字

題目文字超過 7000 字，考驗同學閱讀理解能力、以及能否在大量資訊中篩選出關鍵字。即使遇到沒學過的科學概念或內容也不要慌張，因為一定有關鍵字引導同學活用課內所學的知識點。

6.臺灣常見天然災害

地震的命題機率非常高，需多注意。

近10次會考命題：

想要更了解張羽老師分析的6大出題趨勢嗎？現在就點開影片，讓力宇教育的張羽老師搭配113會考精選題目的解題帶你抓住會考趨勢，並學習如何輕鬆拿高分。