科學人／量子電腦問世後…世上還有不可破解的加密法？ 密碼攻防史一次看

如果說加密就像是把遞送的包裹上鎖，好讓持有鑰匙的收件人才能打開，那麼只能說世界上沒有絕對安全的鎖，無論加密的一方再多加上幾道鎖，伺機而動的解密者總是能夠逐一找到開鎖的方法。

近代最著名的例子，就是二次大戰時德軍所使用的謎碼機（Enigma，或者音譯為「恩尼格瑪機」），總共有26×26×26×6＝10萬5456種電路變化，相當於有一萬兆以上的加密方式，號稱無法破解。但最後還是在圖靈（Alan M. Turing）等英國學者的合力下，縮小排列組合的可能範圍，再利用計算機成功找出密鑰，破譯謎碼機加密的電報。

千年以來，加密陣營面對破譯陣營的一波波攻擊，不斷節節敗退，直到公鑰密碼學的出現才得以扭轉劣勢。1976年，美國數學家迪菲（Whitfield Diffie）與赫爾曼（Martin Hellman）以及墨克（Ralph Merkle）三人發表了石破天驚的概念，指出利用模算術（modular arithmetic）建構出的某種單向函數，可用來進行加密，而密鑰大可公諸於世，也不怕遭到破譯。因為這種函數容易計算，卻很難從結果反推出原來的數值，只能夠以試誤法逐一驗算；當數值很大時，算到地老天荒也可能都還沒有結果。

隔年（1977），瑞維斯特（Ronald Rivest）、希米爾（Adi Shamir）、艾德曼（Leonard Adleman）三人結合質因數分解，打造出更難反推的單向函數，以他們三人姓氏第一個字母為名的RSA加密演算法有效又好用，除了國防外交上的加密用途，更進入我們的日常生活之中，廣泛用於網路通訊、認證、金融交易等方面，而無須擔心遭到駭客竊取資料。即使電腦運算速度不斷提升，逐漸縮短破譯的時間，只要再增加密鑰的長度，讓電腦破譯速度追趕不上就好。

不過這對傳統電腦有效，但對量子電腦就不盡然了。美國數學家修爾（Peter W. Shor）在1994年便提出修爾演算法，證明量子電腦可以在足夠短的時間之內完成因數分解，代表現在廣泛使用的公鑰加密法，在未來恐怕就不再安全。

難道好不容易得以喘息數十年的加密陣營又要敗下陣嗎？其實有個保證永遠不會被破解的加密法，那就是量子加密。有趣的是，這個構想的起源並不是為了對抗修爾演算法才提出的，而是早在1969年，美國哥倫比亞大學的物理博士生魏斯納（Stephen Wiesner）所寫的博士論文。這篇題為〈共軛編碼〉（Conjugate Coding）的論文描述如何利用光子的偏振，打造絕對無法仿冒的「量子貨幣」。無奈他投稿期刊遭到退稿，就連指導教授也認為這不是「正經的科學」，這篇論文從此無人聞問，倒是他的室友班奈特（Charles Bennett）念念不忘，不時在腦中反覆思索。

直到15年後，班奈特終於茅塞頓開，和加拿大蒙特婁大學的布拉薩（Gilles Brassard）想出如何用光子隨機產生一次性密鑰。因為密鑰從不重複，也就不可能被破解；倘若有人試圖監聽偷窺，也會因此改變光子的偏振方向而遭發現。這個BB84協定（代表兩人姓氏以及對外發表的1984年）可保證絕對安全的量子加密與量子通訊，終於為千年的加密∕破譯攻防戰畫上句點。別以為這還在紙上談兵的階段，近年來包括我國在內的許多國家紛紛都已完成可行性實驗。

只不過量子加密固然牢不可破，成本卻太過昂貴，加上全球億萬台終端裝置仍是傳統電腦，在可見的未來也不可能採用量子加密，因此在實務面，還是有必要開發能抵抗量子電腦、又適用於傳統電腦與網路的加密演算法，也就是所謂的「後量子密碼學」。其中由美國電腦科學家艾以泰（Miklós Ajtai）與德沃克（Cynthia Dwork）共同提出的「晶格密碼學」（lattice-based cryptography），因為涉及在N維空間中找出最近向量的問題夠複雜，所產生的密鑰長度又不會太長，目前最受到矚目；若想了解其基本原理，請見62頁〈倒數2030，量子電腦與晶格加密的頂尖對決〉。

（本文出自2024.07.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）