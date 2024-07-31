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寫作教室／貼近日常卻更難發揮？ 運用想像力——架構的排兵布陣

聯合報／ 聯合報寫作教室講師周先陌／撰寫
示意圖／ingimage
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113學年度國寫情意題的題目是「縫隙的聯想」，這一道題目相較於前一年「花草樹木的氣味記憶」是更容易的──對於高中學生來說更為切身，貼近於日常生活中可能面臨的處境。然而，也正因此更難發揮，許多同學想當然耳地將課業壓力納為題材，但如何能在一干相似題材的書寫中脫穎而出，非常考驗執筆者的審題能力、想像力與運作。

首先要從範文《樹木教我的人生課》中找到各段的意旨，第一段揭示為生存而展開的「競爭」，第二段陳述過度競爭帶來的「壓力」，第三段則提倡「紓解」，甚至是適當地放下爭念，末段收攏於對縫隙的肯定，以及其中蘊含希望的「生存空間」。由此可知，此一題目正是要我們表述自己生活經驗中，從競爭─壓力─紓解─生存空間演繹出對於生命的感思、體悟。

接著，想像力與運作是重要的。既然很難逃脫以「課業壓力」或相類經驗為題，比選材重要的是「如何」表達──結構布局、整體行文的前後鋪排其實正是運用想像力的一條好路徑。不少同學會選擇順向從定義題目寫到經驗、感悟，這是一種安全的寫法，但也容易形之於無趣；若能調動布局的順序，將會給予此文另一種可能性，例如：先描繪「紓解」時的生活場景，再接續以原本生活中的競爭壓力為對照，轉而回到如今體會生存空間之必要的醒覺，最後重新定義「壓力」，並肯定壓力與縫隙的相輔相成，則此一「紓解─競爭─生存空間─壓力」的布局順序，將會使整篇文章產生更高的靈活度與特殊性。

作文也許是不少同學們的噩夢，但又何嘗不是件有趣的事情呢？在有限的框架中尋找無限的可能性，正是人們的一小縮影。重新審視作文以及它的框架，去思考如何排兵布陣、靈巧運作，也是叩問著我們：如何在縫隙中找到自己，如何在一片茂密的森林中「製造」屬於自己的縫隙。

作文 寫作教室

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