圖表看時事／終結近14年保守黨政權！工黨大勝 一圖看懂英國會大洗牌

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聯合新聞網／ 記者顏伶如、編譯茅毅／綜合報導
唐寧街十號新主人 英國新任首相施凱爾（左）偕妻子維多利亞（右）五日在首相官邸唐寧街十號現身，接受支持群眾鼓掌歡迎。（法新社）
唐寧街十號新主人 英國新任首相施凱爾（左）偕妻子維多利亞（右）五日在首相官邸唐寧街十號現身，接受支持群眾鼓掌歡迎。（法新社）

英國於四日舉行的國會下議院大選結果出爐，顯示政壇變天，最大在野黨工黨獲壓倒性勝利，終結近十四年的保守黨政權。英國首相官邸唐寧街十號將由中間偏左的工黨黨魁施凱爾入主。他向選民承諾，英國將開啟新頁，進入「國家復興」時期。現任首相兼保守黨黨魁蘇納克同日承認敗選，已向英國國王查理三世請辭，宣布辭去黨魁，為敗選負責。

據英國廣播公司等外媒統計，在這次應選的六五○席中，已開出六四八席，工黨拿下四一二席，保守黨只取得一二一席，自由民主黨則獲七十一席。保守黨此次大選結果創下該黨近一九○年來最糟紀錄，與上次二○一九年大選時的風光勝利相比，有如天壤之別。

施凱爾五日亦赴倫敦白金漢宮晉見查理三世，經英王名義上的「吻手禮」程序後，施凱爾將以英王陛下名義受邀籌組新政府。他離開這座英王寢宮後，即將成為第五十八任英相。施凱爾隨即轉往首相官邸，首度以首相身分發表簡短演說。他表示，英國投給改變。

英國政治版圖從此出現巨大轉變，在保守黨執政下，英國近十年歷經許多波折，包括英國退出歐盟、政治內鬥造成醜聞不斷，而在五年內首相四度換人，以及新冠疫情、俄烏戰爭和通膨危機等。

印度裔的蘇納克是英國史上首位非白人首相，廿個月前才就任，是接替英國史上最短命首相特拉斯的位置，而特拉斯這次被工黨挑戰者傑米擊敗，痛失下院議員席位。

檢察官及人權律師出身的施凱爾選戰期間對選民承諾，將讓英國政治回歸務實路線，終結保守派執政下的各種亂象。

蘇納克五月宣布解散下院提前改選，不少黨內同僚頗感詫異。當時保守黨支持率落後工黨約百分之廿，但他做出政治豪賭，主張放手一搏反而有機會急起直追。

這場大選結果，堪稱全球民主國家選民對執政黨普遍不滿的最新實例，後疫情時期經濟仍未見起色；俄烏戰爭則引發高通膨。繼歐洲議會選舉和法國國會下院國民議會選舉後，有外媒解讀英國情況是選民又一次懲罰政府。另有學者觀察，大選結果可能為英國帶來較穩定的政府。

英國於4日舉行的國會下議院大選結果出爐。圖／美聯社、路透。製表／國際中心
英國於4日舉行的國會下議院大選結果出爐。圖／美聯社、路透。製表／國際中心

保守黨 圖表看時事 大選 工黨 英國

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