好讀周報／蛤？國民口頭禪用處多更是世界通用 學者：五大洲皆有類似音詞

文／趙坤茂

日前為澳洲返國的友人接風，席間一道甜點「南北杏仁糊雪蛤」，引發我們對「蛤」的字義思辨。

「蛤」字除了在蛤（ㄏㄚˊ）蟆和蛤（ㄍㄜˊ）蜊的音義不同外，它同時也是台灣相當流行的網路用語。試問友人是否知道它的網路用法，他不明所以，脫口而出「蛤（ㄏㄚˊ）」？而我則因他久居國外，竟然不知此一國民詞彙，也驚訝地說出「蛤（ㄏㄚˊ）」！然後我們為同時說出「蛤」又再「蛤」了一次，恰恰反映了「蛤」是台人常見的口頭禪。

「蛤」是萬用的開頭詞，常用來表達困惑、懷疑、質問或驚訝，藉以向對方指出不清楚或不合理之處。例如，聽不清楚時說「蛤」，是請求「再說一次」；有聽沒有懂時說「蛤」，是表達「請用其他方式解釋看看」；知道對方有聽沒有懂時說「蛤」，是透露「很驚訝你居然不懂」……。於是大家就這樣蛤來蛤去，蛤成一團了。

隨著網路詞語的多方演進，「蛤」字近年來廣受台灣網民喜愛，其榮景可說是網海無處不飛「蛤」。究其原因，除了該字的用處多元外，個人認為還得歸功於「蛤」讓人聯想到靈敏生動的蛤蜊。兩枚蚌殼的開開合合，像不像我們對話時的張嘴閉嘴呢？當兩枚蚌殼全面張開時，像不像我們聽不清楚時把雙掌緊貼雙耳後面呢？而當蛤蜊吐沙時，是否如同我們驚訝時的「吐槽」呢？

其實，「蛤（ㄏㄚˊ）」的讀音並非台灣所專用，它也是世界通用語音。我們知道語言間本就存在許多差異，例如我們說「狗」，英文是dog，日文是inu，德文是hund，法文是chien。大約10年前，3位歐洲學者發現讀音似蛤（ㄏㄚˊ）的「Huh」這個音詞（或其音似詞）似乎存在於五大洲的多種人類語言中。例如當一個人沒有清楚地聽到某人剛說的話時，它是對話間的修復啟動詞。他們推論它是一個普遍使用的字詞，並觀察到「它滿足了所有語言一個共有的關鍵需求──有效地發出聽覺和理解問題的信號。」該項研究著實有趣，在2015年時獲頒搞笑諾貝爾文學獎。

「蛤」的日語讀音是hamaguri，取「浜」（hama）和「栗」（kuri）讀音的「蛤蟆」（hama）產生連結。無巧不成書的是，「蛤蜊」的閩南語常說成「蚶仔」，唸起來恰恰與日文的hama不謀而合。

「蛤」另有一種台語讀音為kap，例如「文蛤」唸成bûn-kap。宜蘭早期被稱為「蛤仔難」，唸起來就近似後來我們熟知的「噶瑪蘭」（Kavalan），其名稱源自於世居蘭陽平原的原住民「噶瑪蘭族」。

還記得「蝦蟆」也作「蛤蟆」嗎？「蛤」的另一孿生同音字詞是「蝦」。因此，如果我們在網海裡老是瞧見海鮮總動員，千萬不要大驚小怪。

筆者是文字學的門外漢，論述不甚考究，但望諸君見諒，閱畢就一「蛤」置之吧！（作者是台灣大學資訊工程系教授）