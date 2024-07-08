段考不及格很正常？前三志願的學生補愈多？數學名師：理解高中生態 評估補習與否的3指標

對高中新鮮人來說，關於高中的一些「江湖傳說」，令人忐忑，例如：段考成績不及格很正常，前幾志願的明星高中更是如此；高中一定要補習，不然會跟不上別人；某一科（數、英、物理、化學等）最好報名某補習班、某老師的課。

尤其是聽說國中教育會考還沒正式放榜，許多「高中先修班」已經開課，且報名者大多是預期會進入前三志願的學生，更是令人焦慮。

高中生補習的風氣盛行，根據教育部統計，高中生平均33%有補習，也就是說，每3個高中生就有1個人補習。

為何高中補習盛？

前建中數學老師陳建州，在建中任教10幾年，曾任「數學奧林匹亞競賽」指導老師；4年前辭職後轉戰補習班，現為「得勝者文教」數學名師，吸引不少學生慕名而來。

從國中升上高中，孩子逐漸邁向獨立之路。陳建州認為，關於補習這件事，已經不是家長逼得來的，「爸媽可以提供想法和建議，但最終決定權在孩子手上，最慢高中要將決定權交給他了。」

補習風氣盛的因素有很多，包括：同儕壓力和社交需求、學校老師教的聽不懂、想練更多的題目等。簡單來說，就是補足學校學習的不足，希望追求更好的成績。

陳建州談到，其實學校裡很多老師都很認真，但有時學生聽不懂老師教的，或是和老師不match；遇到這種情形，補習成為解決問題的選項之一。

「補習前，孩子一定要自己去試聽，而不是父母。」他強調，「聽得懂」最重要，找到適合自己、而不是上課「有趣」的老師，否則補得再開心，學習沒成效也枉然。

理解高中的生態，可能有哪些學習困難

究竟該不該補習？陳建州建議，爸媽不妨帶著孩子先理解高中的生態、高中跟國中有哪些差別？例如：課程的難度和強度、所學的科目和節數、學校教的是否足以應付考試等。

爸媽丟出一些問題讓孩子思考，高中學習可能會面對哪些困難？接下來有什麼樣的學習規劃？若要參加社團，如何分配時間？若學習難度超出自己負荷的話，可以尋求哪些協助等？

另外，還有一個很重要的關鍵是，孩子的個性是否自律？「若不夠『自律』的話，可能就需要找到『他律』的方法，幫助自己學習，」陳建州說。

1 課程內容和考試難度大幅增加

陳建州觀察，很多孩子升上高中，除了自主性提高之外，挫折感也加劇，因為學習變難了。

以數學科來說，高中一學期的知識點就比國中3年加起來還多。「國中階段如果數學有問題，可以很快救起來，但高中不行，如果有問題絕對不能拖。」陳建州強調，一次段考成績不行，就要趕快處理，段考落個一、兩次，問題沒解決，洞就會愈變愈大，孩子也就愈來愈不想念了。

陳建州常遇到高一學生抱怨，「為什麼這次考這麼多，以前的量都沒有那麼多」。他認為，學生應該明白一件事，「每個不同的階段，所學習的強度和知識量就是不一樣，你必須讓自己盡快習慣。」若能明白這個觀念，也是一種學習。

108課綱上路後，新增多元選修及彈性課程，也因此各科的上課時數都做調整。像數學一周只有4節課，老師要建構基本觀念，還要帶著學生做題目，「說實話，時間實在不太夠。」

有教授認為，4節課讓孩子學會基本觀念就夠了，「理論上是沒錯，但除非是很有天分的孩子，否則光靠學好基本觀念，就懂得如何運用的其實並不多。」

再者，從考試的難度來看，基本觀念弄懂後，是不是就足以考好數A？陳建州認為，「其實並沒有那麼夠。」在他看來近幾年數A還是「稍有難度」，尤其111年數A是「超難」。

2 學習首重建立觀念

高中生和家長很疑惑，「為什麼小考考得很好，但段考或更大範圍的考試就是考不好？」

陳建州說明，像數學小考，所有的題目就是用該單元所教的觀念或工具去解，等到考段考時，有那麼多的觀念和工具可用，孩子就不知道要怎麼用了。

另外，也常有學生說自己是粗心或不小心，所以沒有考好。「如果學生覺得他都會了，但是好幾次段考下來，就是不行，」問題應該是出在，他其實沒有真的弄懂觀念。

111大學考招新制之後，學測很多題目都是新的。「面對沒看過的考題，一定還是用基本觀念去解題。」顯見，最重要的是，基本觀念是否夠扎實。

陳建州指出，基本觀念建構之後，必須多練習一些題目和應用。「透過做題目，鞏固基本觀念，」一來基本觀念可以記得更好，二來可以用得更熟練。

他比較，早期補習班著重題型的解題，提供大量不同甚至很特殊的題型；但現在教法也變得相對「健康」，把觀念建構清楚之後，再多帶一些題目。

他上課帶學生做題，教他們思考的方式，如何將基本觀念和題目之間做連結。他觀察，有些學生很執著於過去的成功，不願意改變自己的學習方法，「用背的或是暴力解題，這些方法到高中可能就不夠用了。」

各高中因為採用的教科書版本不一，因此補習班的進度不見得比學校快。他建議學生，可以把補習班視為一種「輔助」和「加強」。有機會聽第2次課時，好好檢視自己的觀念是否夠清楚？如果有不熟悉的，確認自己是哪裡沒弄懂或漏掉了，想辦法補起來。

3 社團投入的程度有多深

很多高中生瘋玩社團，小高1一切新鮮，升上高2後接任幹部，忙得不可開交。

陳建州在建中任教時，發現很多學生活躍於社團期間，成績大多一落千丈，之後想要把學業的漏洞補起來，其實難度不小。

針對這種在社團「發光發熱」、外務很多的學生，在時間不夠用的情況下，「補習班不失為一個強迫自己讀書的方法。」

每周去補習班3個小時，「只要這段時間是認真學習的，絕對有幫助，」除建構、強化基本觀念之外，也練習做一些題目，省下自己重新整理、念書的時間。

無法「自律」，就靠外力「他律」

陳建州提出一個觀察。過往，熱衷於社團的建中生在高2下學期、5月社團成發結束後，通常可以「就定位」、靜下心好好念書，目標導向再加上企圖心強，到高3考學測時，成績大多可以拉起來。

但他發現，幾年前開始出現明顯變化。很多高3生變得專注力降低、靜不下心，學生們自我分析，問題出在「積重難返，欲振乏力」。陳建州認為，很大原因出在手機，只要他們覺得念書有點累或痛苦，就開始滑手機，專注力大幅降低。

「設身處地、換個角度想，如果我今天是學生，我其實也沒把握自己能夠自律、抗拒手機的誘惑。」陳建州說。

就現在學生的情況來看，如果無法自律的話，愈到考試前愈需要他律。也因此，不少補習班在學測前倒數1個月或100天，推出衝刺班，把學生「圈」在補習班裡專心念書。

很多人認為，補習班剝奪了學生的自主性、培養自律的機會。「但自律應該從小培養，」陳建州說，像很多建中老師的孩子從小到大沒有補習，十分自律、優秀， 「等到逼近考學測，才跟孩子談自律就很困難。」

陳建州比較，和建中學生相比，補習班學生上課比較認真、專注力更高。「在學校裡，大家的企圖心相對不高，可是在補習班，大部份人的企圖心都變很強。」建中學生告訴他「衝刺班裡大家都在念書，你不認真讀書不行，很怕輸別人。」

「應該是將補習當成輔助，而不是依賴，」陳建州說，補習班提供學校以外的資源，回家後該做的題目還是不能少。

除了補習班之外，線上學習平台也是學習輔助的選項之一，重點是「它也很考驗學生的自律程度。」相形之下，線上家教的「他律」性高，相對適合不自律的人。

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文章授權轉載自《未來Family》