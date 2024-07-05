資深國中班導：補習是補「不足」 而不是補「安心」 為什麼補全科成績反而起不來？

升上國中，面對全新的階段，令人雀躍也令人焦慮，尤其學習的科目變多且變難。因此，不少學生報名「國中先修班」，害怕開學以後跟不上。

根據教育部統計，全台國中生每10人就有6人補習，補習比例達六成。新北市福和國中國文老師邱韶瑩預估，若是以六都來看，補習應該超過八成。

長期帶班、當導師的邱韶瑩觀察，國7補習的比例高，不少人是從國小安親班一路上來。其中有些家長期待補習班兼具安親性質，孩子乖乖去補習、不要變壞；有些家長則是十分看重成績，對補習班的要求也高。

為何國中生補習普遍？

為何現今少子化，國中生的升學壓力未見減輕，補習比例仍高？邱韶瑩分析，主要原因有二：一是會考「考綱不考本」，教科書一綱多本，家長擔心學校沒教到、孩子沒讀到，怎麼辦？加上108課綱之後，素養命題蔚為趨勢，會考沒有任何考題和課本一模一樣，令家長焦慮。

此外，會考的容錯題數少，導致學生「題題計較」。會考成績分為A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）3級，基北區因為競爭激烈，各級再加上至多2個「+」號區別程度。以113會考來說，國文錯2題可拿A++，錯3題拿A+，錯4至5題拿A，錯6題就變B++了。

「容錯率這麼低，考試不能有絲毫的失誤，多錯一題可能就掉1級分，掉了1、2個志願。」邱韶瑩說。學生追求精熟、再精熟，家長想到的做法就是直接送孩子去補習。

補習與成績未必正相關

關於國中要不要補習，沒有人有絕對答案。邱韶瑩強調，「我不反對補習，但補習應該是補『不足』，而不是補『安心』。」「補習是安誰的心？通常是父母，而不是孩子的心。」爸媽認為補習才能有好成績。

「在現今素養命題的趨勢下，有沒有補習，跟成績沒有正相關。班上前幾名學生未必有補習。」邱韶瑩以她帶的近2屆畢業班來看，「考上前3志願的學生，沒有補習絕對不少於有補習的。」

她觀察，有些孩子去補習班是交朋友的，在大班制的補習班、變成陪別人念書，成績不見起色。最慘的是，看到有些孩子老是在學校寫補習班的作業、在補習班寫學校的作業，不斷追趕兩邊的進度，最後兩頭落空。

補習常造成親子衝突

在升學壓力下，補習常成為親子衝突的導火線。「家長看到孩子成績一直上不去，焦急的逼著孩子去補習。」邱韶瑩指出，當孩子不想補，很多爸媽會生氣，「大人賺錢那麼辛苦，花錢讓你去補習，你還愛補不補？」自然衝突不斷。

她建議，爸媽先弄懂孩子不想補習的原因是什麼，是對課業完全沒興趣？或是老師教的，他其實都會，不想去補習班浪費時間？

平心而論，如果孩子沒有學習成就感，每天從早到晚、待在學校和補習班10幾個小時，「大人都受不了，孩子怎麼受得了？」長此以往，孩子不快樂，親子關係也不會好到哪。

如何讓補習成為學習的助力，而非威脅、勒索孩子的手段？同時身為2個青少年母親的邱韶瑩，提供4個思考的面向，爸媽可以和孩子一起討論補習的必要性：

1 孩子是否願意補習？

評估孩子到底需不需要補習，首先要尊重孩子的意願。同樣是補習，被爸媽逼著去或是自己想去，兩者的動力差很大。

「國中生正在探索時期，他們需要一點空間和空白的時間，思考自己到底想要做什麼？」很多孩子常抱怨「是爸媽叫我補，我根本不想補。」比起大人強迫或是安排規劃好一切，孩子自發性地想要補習，效果絕對會好很多。

如果孩子不想補習，她建議家長無需和孩子爭吵，要求他至少要顧好學校的學習，學校該做的事都做好、該交的功課要交，盡到自己的學習責任。

孩子被逼著補習，「與其看他疲於奔命、兩邊都做不好，大人也痛苦，倒不如至少有和樂的親子關係。」「只要親子關係好，孩子就不容易出現偏差行為。」

2 補習班教的才夠多？

很多爸媽認為，補習班教得才夠多。邱韶瑩認為，其實學校老師對於108課綱的調整，跟得非常快，從教學到評量都做出相對應改變，動得比補習班快。

以國文科來說，學校教的是「工具」、「閱讀理解的方法」和「策略」，可以運用在各種不同的文本及題型；學生看到陌生、沒讀過的文本，有能力讀懂甚至賞析。相形之下，補習班的國文講義內容，很多還是強調國學常識的記憶、背誦。

她認為，現今會考命題的趨勢，著重觀念的建立與應用，而非考鉅細靡遺的記誦型題目。「其實學校教的夠用了，學生需要的是理解、演練和練習。」她補充，補習班教的內容較難，所建立的國學常識和國文能力的底子，對於程度好、可上前幾志願的孩子來說，是很增能的補充；但對於中等程度、學習已略顯吃力的孩子，著實是給太多了。

另外一種常見情況是，學校老師教的，孩子就是無法理解，或是孩子和老師的「磁場」不合。這種情況下，去補習班上別的老師的課，自是解決方法之一。

3 若不補，成績會掉下來？

很多補習的孩子，很晚才回到家、熬夜寫功課，導致學校上課常打瞌睡。邱韶瑩會跟家長溝通，「如果補習沒有什麼效果的話，要不要考慮先停掉補習？」希望讓孩子先穩住學校的學習，準時交作業、跟上班級的要求。

「孩子睡飽、交得出功課，不用一天到晚被老師盯，上學也會比較有成就感。」

但幾乎家長的反應都是「有補習，才考這樣的分數，沒補的話，豈不是更慘？」她鼓勵家長先放手、試看看，若成績真的掉下來，再考慮回補習班。

「有捨才會有得，父母有時候必須做割捨。」如果家長一直不放心，認為補習班把小孩管得好好的，捨不得孩子不去補習，孩子就不會有時間、練習自己安排讀書計畫，不會有所得。

4 補全科才安心？

升上國9以後，補習班常祭出優惠，只要加幾千元就可以補全科。「看似很優惠，但國9生最寶貴的是時間。」

每個人都有強、弱科，「補習是補重點，補強自己的不足。」針對強科、拿手的科目，只要多刷題、穩定學習，基本上就有不錯的成績；花時間補全科、聽原本就會的內容，有點浪費時間。

此外，國9這一年，非常需要有自己的讀書時間，「消化反芻所學的知識，透過刷題、練習，釐清哪些觀念是不懂的，再反芻，不斷地精熟。」

補全科，比較像是補「安心」的，沒什麼時間消化吸收、把知識變成自己的。邱韶瑩觀察，近幾年補全科的孩子，最後成績卻未必能夠衝上來，十分可惜。

從畢業生的成績和回饋來看，「補弱科搭配留校晚自習，效果非常好，成績提升的幅度更令人驚豔。」

解決學習困難要「對症下藥」

邱韶瑩建議，當孩子遇到學習困難，家長幫孩子選擇補習資源時，宜破除名師或名補習班的迷思，最重要的是，選擇適合孩子的環境和老師，如此才能對症下藥。

例如：孩子個性隨和、容易受人影響，比起大班制，小班教學或是家教班，比較不會有複雜的人際問題。

另外，現行有很多線上資源也非常好用，「學生在家裡，可以透過雲端的教學系統，補強自己的不足，學習成效也顯而易見。」她強調，線上學習的關鍵在於，家長願意陪伴，確認孩子是真的在線上學習，而非逛網路或聊天，「善用線上教學平台的好處，不僅僅是現今學習的趨勢，更是培養孩子自主學習能力的好時機。」邱韶瑩說。

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文章授權轉載自《未來Family》