2024好讀暑假書單／出版職人私房選書——長知識篇

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▊跨領域閱讀（科普／經濟／心理／社會）

每天破一起謀殺案（1）、每天破一起謀殺案（2）／大是文化

本書是全球破百萬人在玩的最流行線上解謎遊戲《Murdle》創建者G.T.卡柏所著的同名解謎書。一切就從邏輯客應邀參加一場好萊塢豪宅的奢華晚宴展開，本以為自己是重要貴賓，可以好好享受一番，沒想到，一具屍體橫躺在豪宅的大理石浴缸中，而他的任務（也是你的任務）就是要找出，誰才是謀殺案的凶手，在什麼地方，使用的凶器是？（大是文化楊明玉）

超厲害的天氣圖鑑２：了解天空的一切奧秘／小角落文化

日本累積銷售突破50萬部的【超厲害的天氣圖鑑】系列，以豐富的主題、深入淺出的文字內容、實際拍攝的氣候現象照片，引導讀者觀察、激發好奇心，培養對地球科學、天氣與環境的興趣。除了介紹天氣現象外，本書還解答了許多關於「天空」的錯誤認知、解析許多動漫中的氣候現象，並從生活觀察出發，帶領讀者了解關於天空的一切祕辛。（小角落文化黃愷凌）

火鍋奇幻物語：國中自然科一日特訓／快樂文化

將國中自然科的課程內容，透過「吃火鍋」時備料、烹煮、食用等歷程，加上動漫風格的插畫與故事串聯。作者以獨門心智圖作示範分類與知識歸納，以觸類旁通的方式來增長與複習知識。書後檢附條列式重點整理與歷屆考題挑戰，用最全面具體的聰明學習法，打通對自然領域的任督二脈。（快樂文化洪絹）

大人也不知道的不可思議現象大集合／聯經出版

匯集了各種神秘的現象，並為每個現象都附上了專業的解釋和插圖，乍看之下是有點無厘頭的書籍，實際上卻是認真的在探索我們這個世界。適合所有充滿好奇心、想要追根究底理解世間萬事萬物的讀者。（聯經涂豐恩）

福爾摩沙時尚圖鑑／聯經出版

通過44張精美的彩色人物圖像，這本書帶領讀者走進台灣三個世紀的服飾演變。從荷西時期到日治末期，書中不僅呈現了各個時代的特色裝扮，更深入探討了服飾背後的社會文化意涵。無論是鄭成功的龍袍，還是日治時期的水手服，每一件衣物都訴說著台灣獨特的歷史故事。讓讀者在圖文並茂的內容中，重新認識這片土地的多元面貌。（聯經涂豐恩）

圖解兒少印象派／時報出版

一開始「印象派」這個詞是帶著嘲諷和看不起的意味。在這之前的藝術風格，幾乎沒有像印象派這樣，線條模糊、搞不清楚是線還是點、圖像邊界不清、好像畫完了，卻又好像沒畫完一樣。《圖解兒少印象派》是為兒童和少年撰寫的藝術鑑賞書籍，行文簡單易懂，字體大小適中，很適合大人小孩在逛展前閱讀，或是當作提升藝術素養的入門書。（時報出版王衣卉）

乖，你聽畫：希臘羅馬眾神篇／三民書局

踏進博物館，面對眼花撩亂的藝術品想了解卻無從下手？每次看展覽，都在困惑眼前這幅畫中的男女到底是誰？當你觀賞藝術作品時，腦袋中是否有源源不絕的問號跑出，想破頭就是不懂藝術家想表達什麼？本書精選「登場次數」超高的希臘羅馬神話故事，找出故事必備經典圖像，帶你一路破關斬畫，經典圖像在手，藝術世界任你行！（三民書局翁子閔）

餐桌上的臺灣史／大是文化

臺灣之光──芒果，身世最像臺灣歷史，部分「血統」來自荷蘭人、日本人。蚵仔煎，其實是鄭成功被荷蘭人打到快斷糧，在軍中研發。歷經荷蘭、明清、日本統治後，到底有沒有道地「臺灣」菜？哪裡吃得到？本書從漢人尚未來臺時代開始探索，這些唾手可得的食材與物產，如何來到臺灣，又如何為世人熟知。歷經荷蘭、明清、日治到民國——是什麼形塑了臺灣的味道？（大是文化徐千晴）

師徒百景／大塊文化

你有思考過將來要做什麼工作嗎？本書介紹了十六組日本職人打破舊式觀念的傳承故事，透過他們每日打磨技藝的態度、流傳千古的工藝品，引發眾人再次關注這些古老的職人志業。現代人因為不想做社畜、只想鑽研自己喜愛的事物，對工作的想法和選擇不同於以往。透過本書眾職人的故事，提供讀者思考屬於自己的「人生工作」。（大塊文化陳秀娟）

思考101／皇冠文化

在《思考101》中，耶魯大學心理學教授安宇敬首度公開多年教學和研究的重要見解。詳細介紹了八個經常讓我們走偏的「認知偏誤」，以及改善的方法。除了獨家研究之外，也借鑒了其他認知心理學家數十年的研究成果。我們不僅可以透過意識到個人偏見，來優化自己的日常生活，也可以透過思考，打破內心的桎梏，活出更理想的人生。（皇冠出版陳思宇）

三鎖之門／博識出版

作者是西班牙的物理學家，她把一般人認為艱深的物理概念和專有名詞，融入精彩的奇幻冒險故事，讓讀者跟著人類男孩一起進入量子物理的世界，親身體驗量子疊加態、時間膨脹、穿隧效應、反粒子等，這是啟發青少年對物理產生興趣的好書。同時也鼓勵讀者用不同的角度去思考習以為常的事物。（博識出版陳瑠琍）

Webtoon：手機世代的韓流浪潮，條漫如何打造跨媒體的全球版圖？／臺灣商務印書館

與神同行、社內相親、殭屍校園、梨泰院Class、女神降臨、全知讀者視角……你知道這些韓國知名影視作品都是改編自條漫嗎？條漫如何創下上千億韓元的收益、改變韓國影視作品生態。打造智慧型手機世代的網路流行文化、甚至將韓流推向新一波的高峰？要說K-POP之後的下一波席捲全球的文化浪潮會是什麼，那答案就是條漫。（臺灣商務印書館孫若屏）