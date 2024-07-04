2024好讀暑假書單／出版職人私房選書——看世界篇

炎夏閱讀天，好讀周報邀請出版職人推薦私房書單，嗑故事、看世界、長知識，三大類選書外加職人短評推薦，陪伴讀者去去無趣走、好書速速前！

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▊國際與時事（公民／永續）

世界公民套書1~4／聯經出版

這套書以生動活潑的方式，為讀者打開認識世界的窗口。涵蓋貧窮、難民、國際衝突、國際條約和聯合國等重要主題，每冊都深入淺出地解釋複雜的全球議題。透過豐富的圖文內容，不僅能擴展讀者視野，更能培養同理心和批判思考能力。這套書不只是知識的傳遞，更是培養下一代世界公民的重要工具，讓年輕讀者在閱讀中學會關心全球事務，為未來的挑戰做好準備。（聯經涂豐恩）

好讀周報／聯合報

《好讀周報》每周一出刊，詮釋「閱讀」的更多可能──好讀周報2009年創刊迄今，取材多元，反思過去也放眼未來。報導台灣與國際時事，選摘青少年新書，介紹科學新知與流行話題，累積語文能量，拓展生活經驗。曾獲得2017年文化部優良課外讀物推介、2016年兩岸華人金媒獎，以及世界報業協會「年輕讀者獎」、國際新聞版面設計協會「傑出作品獎」殊榮。

歧視：只是玩笑話，為什麼不能說？／小角落文化

現代社會網路越來越發達、自媒體與微網紅盛行，生活中也越來越離不開社群媒體。我們能在各式平台上看到不同人的意見，甚至是對他人的玩笑，當玩笑與歧視偏見的微妙界線變得模糊，這些發言真的得宜嗎？本書將以生活中的範例，由淺入深，與讀者討論與介紹「歧視」背後的意義，並延伸到「種族歧視」、「刻板印象」等社會議題上，帶領讀者理解「歧視」，並尊重他人。（小角落文化黃愷凌）

尋水之心／博識出版

根據90年代蘇丹內戰「失落男孩」薩爾瓦的真實經歷所撰寫。當時約有二萬名男孩因戰爭流離失所，幸運的孩童最後在難民營生存下來，但更多人在逃亡途中死亡。主角薩爾瓦經歷了飢餓、大屠殺、猛獸吃人、親友的死亡……雖然一直處於生死邊緣，但仍正向積極看待命運，並翻轉了族群對立的宿命，非常推薦給正在徬徨低潮的你。（博識出版李皖萍）

蝴蝶少女的奇幻旅程／字畝文化

用蝴蝶完全變態的四個階段，映照故事主角青少年於身心的劇烈變化。剛開始摸索世界的青少年，很容易執著在自己所架構的世界當中。如何在群體與自我之間取得平衡，可藉由閱讀嘗試換位思考。透過故事論及生態破壞、人為干預、經濟與環境取捨的議題，相當適合青少年讀者從自我生活圈中跳脫出來，開始關心周圍與世界。（字畝文化洪絹）

漫畫版名人傳：安妮法蘭克／小角落文化

本書入選第83梯次好書大家讀、文化部第45次中小學生讀物選介。將從安妮．法蘭克的出生，經歷猶太人迫害，在窄小的密室中寫下令後世感觸萬千的日記，最後生命殞落的遺憾。以漫畫這個載體，隨著安妮一同回到當時的年代，感受她的堅強樂觀，以及堅守夢想與和平的強大信念。藉由本書亦可以了解多方立場所產生的對立與分歧，更與現今國際社會情勢不謀而合，提升讀者對國際議題的重視，並帶領讀者反思戰爭議題。（小角落文化黃愷凌）

一本書讀懂地緣政治學／皇冠文化

我們總覺得戰爭很遙遠。然而，和平遠比我們想像中脆弱。尤其身處台灣，更需洞察國際局勢，正確預判未來。從全球疫情到烏俄戰爭，《一本書讀懂地緣政治學》將地緣政治變得生動有趣，無論是政治小白還是國際局勢達人，本書絕對是最適合的入門書！這本終極「懶人包」讓你再也不用追新聞，一本書看懂全世界！（皇冠出版鄭雅方）

地緣政治學圖解入門：東大教授解析國家生存策略／快樂文化

帶領讀者從地緣政治的角度洞察當前世界局勢，從地緣政治的基礎知識開始，搭配豐富詳盡的圖表說明，進一步依序闡釋世界各大地區的重大紛爭，同時輔以生活化的漫畫故事淺談概況。圖文精采充實，將課本裡、新聞中摘取的片段知識，內化形成深刻清晰的見識，建構對世界大局的全盤理解。（快樂文化洪絹）

我的99個私抽屜／大塊文化

這個時代訊息爆炸，不管是學習、興趣、工作，都有好多東西需要吸收。這樣的生活很容易讓人迷惘、無所適從，這時或許可以看看唐鳳是怎麼做的。在《我的99個私抽屜》，她暢談思考學習、網路生活，視野寬闊清明，富啟發性。書末特別收錄她接受東京大學學生提問的問答集，分享她在當前數位環境的行動，更是難能可貴的實務經驗。（大塊文化李清瑞）