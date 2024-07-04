2024好讀暑假書單／出版職人私房選書——嗑故事篇

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▊文學心閱讀（經典／歷史／寓言／成長）

一百年前，我們的冒險：臺灣日語世代的文學跨界故事／聯經出版

日本時期的臺灣青年作家，以文字反映了社會的變遷與不同文化的撞擊。一百年後，有些人的文字還在被閱讀，有些人的故事則已經被遺忘。這本書回顧一百年前，臺灣現代文學與文化初初萌芽的時刻，帶讀者體驗那帶著未知與不確定感的冒險體驗。（聯經涂豐恩）

冒險之書／采實文化

我們都曾經問過：「為什麼要上學？」大人總是說：「長大你就知道了。」從沒給出令人信服的回答。如果在學校外也可以學習，上學是否必要？學習應該是件快樂的事，為什麼學校教育如此沉悶又讓人焦慮？為了得到解答，「我」踏上了神奇的旅程。穿梭在不同的時空中，在偉大教育家的帶領下，不斷的提問與反思，追尋教育的意義，並找出在AI時代不被取代的能力。（采實文化黃安汝）

經典古文小寓言／小麥田出版

螳螂捕蟬、精衛填海、莊周夢蝶……，真正背後的來源是什麼呢？而且在這些故事裡都有共通的主角——大自然的動物！作者高詩佳深度挖掘古文文本，分析寫作脈絡，讀者能清楚的閱讀古文，並了解其中的素養意識，同時，白話版本寫出成語的現代環境意識，使古今對話，將會使讀者感受到閱讀寫作的樂趣所在。（小麥田出版巫維珍）

隱藏的火花／三民書局

故事幽默感人，傳遞著溫柔且強大的力量。藉由主角小愛的故事，除了帶讀者看見自閉症者的日常點滴，更可貴的是啟發讀者尊重、接納自身與他人的所有「不一樣」。如同姊姊小琪說的「海洋裡需要各式各樣的魚，就像這世界需要各式各樣的靈魂。」所以不一樣，又怎樣？這世界正因這些不同與獨特，才如此繽紛美麗！（三民書局江奕萱）

心想事成雜貨店 黃昏堂／時報出版

有一間傳聞中奇怪的雜貨店，販售著許多不可思議的道具。奇妙的店主，肩上停著一隻黃銅鳥，顧客必須割捨一段回憶來換取無法退貨的奇妙商品。店名就叫「黃昏堂」。只要走進這裡的人，都可以用自己的回憶換取實現願望的商品，但是，你能接受失去自己的回憶嗎？《心想事成雜貨店 黃昏堂》故事中帶著一點詭譎一點溫馨一點奇幻！請問如果是你，你想用記憶交換寫什麼呢？（時報出版王衣卉）

星期五的書店／獨步文化

小小車站書店卻是「奇蹟書店」，來此必能找到「想看」的書。懷抱煩惱的客人偶然造訪，與映照自身困境的書相遇。那可能是推理小說、經典文學、詩集、繪本、漫畫，正如不同經歷的人所見景色也不同，一本書像鏡子，讓人客觀認識自己，也像防空洞，讓心靈暫歇。現代人常問：為何要閱讀？此書以溫暖有愛的方式帶領我們探尋答案。（獨步文化陳盈竹）

夢見帝國圖書館／臺灣商務印書館

直木獎作家中島京子，堪稱日本昭和時期的代言人。她擅長混合懸疑元素，描繪塵封的庶民懷舊日常，以及女性的幽微心境。這次，她將帶領讀者再度穿越，返回宛如夢境的東京上野。這是一部關於愛著圖書館的人，以及被圖書館愛著的人的故事。（臺灣商務印書館孫若屏）

借物少女／博識出版

吉卜力動畫原著小說《借物少女》，與《納尼亞傳奇》、《魔戒》、《愛麗絲夢遊仙境》為英國四大奇幻經典。但它沒有魔法、異空間或超能力。奇怪的是，看過書之後，擁有「超能力」的會是讀者。你眼前的世界將不再一樣──地板不是地板，鞋子不是鞋子！？還會有三個溫暖可愛的角色從此活在你心中，給你生活的幽默感和抗壓性。（博識出版范榮約）

探險家旅行圖誌：歷史上的僧侶、自然學家和旅人的世界遊記／步步出版

我們為什麼要讀歷史？也許是當身處對未來感到迷茫的時刻，能試著從過去尋找答案。在社群網路登峰造極的當代，我們對於所處土地的認識，說不定還不如一個百年前徒步行腳的僧人。跟著這些一步一腳印，在無路處走出路來的冒險家，一起激發對這個世界的求知欲和好奇心，燃燒旺盛的冒險魂！（步步出版洪絹）

大宋文青人生解憂課／境好文化

宋詞不是課文，而是用細膩話語向你訴說詞人的人生故事。被渣男欺騙、沒錢只好努力工作、發文紓壓卻被有心人士扭曲原意大作文章……現代人有的煩惱，宋代文人們也經歷過！課本上的詩詞背後的真實故事與情感，不僅讓人產生共鳴，更從中獲得面對現實的勇氣。（境好文化黃安汝）

你不了解我／行路出版

作者提供青少年及其父母諮商已經長達三十多年，她根據這些個案的共通經歷，釐清青少年最常求助的九類問題：（1）依附與歸屬（2）家庭（3）朋友（4）情緒、想法和感受（5）焦慮和擔憂（6）教育和資格（7）食物、飲食、體重和身材（8）螢幕和網路（9）吸引力、關係、性與愛。（行路出版林慧雯）

和魔女共度的七天／台灣角川

將科學與犯罪推理結合，更融入「幻想科學」，激起讀者的想像力，雖是尚未或不曾發生的情況，卻讓人覺得「發生了也不奇怪」，是本書設定上的巧妙之處。人類面對科技所帶來的衝擊與弊端，衍生出案件，本作在角色刻劃上相當細膩感人，對於過世父親的質疑與思念，少年們彼此扶持的情誼，在讀者心中注入暖流，同時傳達出核心思想—「不論技術如何發展，機器永遠無法取代人類所擁有的人性。」（台灣角川吳祖華）

萬曆十五年：一個無關緊要的年分／聯經出版

歷史學者黃仁宇的經典作品，出版40年，歷久彌新，作者以細膩的筆觸，描繪明朝萬曆年間的中國政治與社會。透過人物的故事，勾勒政局、經濟、思想與文化，生動又深刻，不僅讓讀者看到歷史的複雜多樣，也可以引發對當代問題的思考。（聯經涂豐恩）