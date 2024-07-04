113年國中會考社會科／剖析考題趨勢 打造勝利藍圖

113年國中會考已經結束，這次會考試題整體的難易度適中，並延續前幾年會考的趨勢─文字量與圖表均多，相當考驗考生的閱讀與讀圖能力。但只要讀懂題目，並掌握社會科的基礎概念，要獲得不錯的成績並非難事。現在，就跟著彤妤老師一起剖析113年社會會考試題，掌握未來趨勢吧！

「地理」圖表多，判讀能力超重要

本次會考地理主要分布在臺灣與世界地理，中國地理的部分較少，同學在未來準備時可以適度分配複習的時間。另外，此次考試也延續前幾年的趨勢，地理的圖表題最多，且在圖表上多了許多演變圖，要考生觀察前後的變化與其意涵，例如：第15、28、49、50題等。因此，讀懂圖表是未來考試中不可或缺的能力，彤妤老師建議同學在閱讀課本時，文字旁的地圖以及各式圖表都不能漏掉唷。

「歷史」掌握關鍵時間點與關鍵字

本次會考歷史題目分布大致平均，世界歷史較多，且多著重在近代歷史上，同學在未來準備時可以適度分配複習的時間。而本次歷史的題目並沒有太難，只要能抓出關鍵的時間點與字句，就可以輕鬆得分，例如：第9、19、21、31、38、43題。因此，彤妤老師建議同學在準備歷史時，可以準備「時間─事件─背景、內容與影響」的筆記，就能輕鬆複習歷史囉。

「公民」靈活性高，名詞筆記不可少

本次會考公民題目主要集中在法律、選舉、與經濟這三大主題，且題目相當具有靈活性，例如：第14、25、40、54題等，且公民相當偏愛在同一題中混考各章節或冊次的知識點。因此，彤妤老師建議同學在未來準備公民時，可以準備重要名詞的筆記，並利用心智圖來分析相互的關聯性，就能輕鬆複習公民囉。

目前國中會考社會科的整體難易度並不特別難，彤妤老師表示同學們只要能掌握基本觀念，並加強閱讀與讀圖能力，要獲取高分絕非難事。而在113年國中會考考前趨勢分析中，彤妤老師提到要注意的等高線判讀、日本季風氣候、相對位置、科學革命(天體運行)、投票年齡、媒體識讀等，這次都有相關概念出現在考題中。因此，考前別忘了觀看力宇教育製作的考前分析影片唷！