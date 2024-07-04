圖表看時事／台灣一年生產多少塑膠袋？圖解減塑推進史 傳統市場給最凶

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聯合新聞網／ 記者李柏澔葉冠妤／台北報導
環境部1日宣布推動傳統市場減塑，有民眾認為購買生鮮食品還是要用塑膠袋。記者葉信菉／攝影
環境部1日宣布推動傳統市場減塑，有民眾認為購買生鮮食品還是要用塑膠袋。記者葉信菉／攝影

環境部資源循環署1日宣布與全國廿二縣市、四十七市場串聯「減塑」，鼓勵民眾在傳統市場自備環保袋，預計減少百分之廿、約六千五百萬個購物用塑膠袋使用量。不過，民眾反應兩極，有人支持，也有人認為購買魚肉等生鮮食品還是要用塑膠袋，何況傳統市場內湯湯水水東西多，又無處罰規定，減塑成效恐怕不如預期。

環境部二○○二年公告「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，規範七類對象不得免費提供消費者購物用塑膠袋，但未包含直接接觸食物的生鮮袋；二○一八年起擴大管制類對象為十四類。

根據統計，管制前購物用塑膠袋年使用量約兩百億個，至今已減量約百分之五十，但管制對象仍未包含使用量大的傳統菜市場與夜市，環境部1日宣布推動市場減塑，採鼓勵性質。環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，由攤商主動詢問消費者塑膠袋需求，也籲請民眾自備環保袋、蔬果盡量併一袋等方式響應，直接盛裝食物的生鮮袋還是能使用塑膠袋。

傳統市場塑膠柋給最凶 製表／生活文教中心 圖／聯合報提供
傳統市場塑膠柋給最凶 製表／生活文教中心 圖／聯合報提供

環境部原規畫七月起將在全台已選定的四十個夜市試辦減塑，但資源循環署永續消費回收組長李宜樺表示，到傳統市場消費的民眾多是預期性採購，可以事先準備環保袋，夜市因小吃較多，加上大家習慣邊走邊吃，兩者塑膠袋使用情境有很大的不同，因此還要再規劃。

民眾對傳統市場減塑反應兩極。有民眾表示非常支持，自備環保袋是源頭減量；但也有民眾認為，到傳統市場就是為了購買鮮魚、生肉等生鮮食品，用塑膠袋裝盛最方便，何況市場內湯湯水水的東西很多，如果要自備環保袋，等於要帶非常多環保袋出門。

近年來不少地方公有市場推行減塑，但因非強制性，成效都不是很好，有攤商直言，婆婆媽媽就是愛用塑膠袋，有時候甚至還會要求多套兩個，「你不給，她轉頭就到別攤購買」，攤商也很難為。

主婦聯盟環境保護基金會擔任執行長吳碧霜說，推動減塑過程中，社會溝通很重要，透過政策拉推力，先改變民眾認知，進而改變使用行為。她說，推動減塑一定有阻力，但傳統市場塑膠袋用量大，先從熱點推動，慢慢改變民眾、攤商是正確方向。此外，政府也可結合社會設計，從生活設計出發，設計採買時能減少使用塑膠袋的生活用品，並提高民眾的接受度。

RE-THINK執行長黃之揚認為市場減塑必須循序漸進，分階段性實施，因傳統市場菜籃族年齡層較高，必須考量消費者的不便性，還有誘因取捨，一次到位引發反彈可能會造成反效果。看守台灣協會秘書長謝和霖則說，過去中央就曾補助地方政府試辦傳統市場減塑，但總曇花一現，試辦計畫到期、補助沒了，市場就不會再繼續做；他認為民眾到超市已有付費使用塑膠袋經驗，與其鼓勵消費者與攤商自發性減塑，不如直接強制規範市場「限塑」。

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