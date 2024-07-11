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新聞中的公民與社會／Uber併foodpanda 公平會、結合行為你搞懂了嗎？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
Uber Eats與foodpanda合計占餐飲外送平台市場達八成市占率。聯合報系資料照
Uber Eats與foodpanda合計占餐飲外送平台市場達八成市占率。聯合報系資料照

一、時事掃描

Uber 307億元併foodpanda 尚待主管機關核准

美商Uber與德國Delivery Hero宣布，Uber以現金9.5億美元（約新台幣307.9億元）併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。一旦獲主管機關通過，台灣兩大外送平台將大整合。【2024/5/15經濟日報】

二、命題趨勢

2012年foodpanda進軍台灣，2016年Uber Eats在台開通服務，台灣邁入美食外送時代。2024年兩大平台的用戶數超過300萬，foodpanda商家數約10萬、服務城市為21個，Uber Eats則約7萬、18個；這次的合併案，被外界稱為老二併老大，並浮現消費者恐外送市場被壟斷、商家的平台費偏高、外送員的外送費調整等問題，公平會則將市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果、市場效益等4點列為審核重點，並在避免限制競爭下審慎處理。此新聞的關鍵字：外送的市場經濟、公平交易法及公平交易委員會、結合行為等。

三、牛刀小試

台灣數百萬用戶日常生活仰賴外送服務帶動「快經濟」，當Uber Eats宣布合併foodpanda台灣外送業務後，其將擁有超過300萬用戶、10萬商家、14萬外送員，對外送平台市場而言將產生新前景。依我國現行法令規定，有關此併購案的敘述，何者正確？

(A)由於有利於消費者、商家、外送員以及整體經濟發展，因此合併案只須報備經濟部

(B)Uber Eats與foodpanda是具有水平競爭關係者，因此合併案將依聯合行為進行申辦

(C)業者必須向公平交易委員會提出事業結合申報，若通過不禁止其結合，即可進行合併

(D)foodpanda將加盟Uber Eats，加盟業主應揭露加盟資訊清單，以維護連鎖加盟交易秩序

答案：C

解析：(A)(B)必須向公交會申報結合行為，不禁止其結合，才能合併(D)不屬於連鎖加盟。

四、歷屆試題

我國房屋市場的「預售屋」是指尚未開始動工或正在施工，而預先銷售的房屋。有的建商在預售屋銷售時，打出不實廣告，藉此促銷，例如：有建商在廣告文宣中呈現「空中景觀泳池」的意象，但實為無景觀之一般泳池；另外，也有建商為營造購屋熱潮，形成預期心理，哄抬建案價格，喊出「本案即將完銷」，但實際上該建案還有多戶未售出。也有投資客看準購屋者的預期心理，搶先簽訂預售屋買賣契約，俗稱紅單，而後換約轉售紅單，進行預售屋炒作，政府因而修改相關法律條文，規定預售屋買賣契約禁止讓與或轉售。針對題文中建商的行為，下列論點何者合乎我國現行民法與相關法規範？(112分科)

(A)若無脅迫他人買賣房屋，政府基於契約自由無法介入

(B)政府可透過消保法或公平交易法管制建商的泳池廣告

(C)刊登廣告係為勸說消費者購買，內容雖誇大並不違法

(D)泳池廣告不屬契約的一部分，依法不得拘束買賣雙方

答案：B

Uber foodpanda 消費者

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