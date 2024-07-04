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新聞中的公民與社會／聯大壓倒性支持巴勒斯坦入聯 聯合國關鍵字如何入題？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
聯大表決決議案，要求安理會從寬重新考慮讓巴勒斯坦成為正式會員國，結果獲壓倒性同意通過。法新社
聯大表決決議案，要求安理會從寬重新考慮讓巴勒斯坦成為正式會員國，結果獲壓倒性同意通過。法新社

一、時事掃描

聯大表決支持巴勒斯坦聯合國正式會員國獲壓倒支持 美、以反對

聯合國大會10日表決1項決議案，要求聯合國安全理事會重新考慮巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，投票結果以143票贊成、9票反對，以及25票棄權獲壓倒性通過。投反對票的有美國和以色列。以色列外長卡茲隨即譴責聯大做成此一「荒謬」決定。【2024/5/11聯合報】

二、命題趨勢

2012年聯合國給予巴勒斯坦「非會員觀察員國」地位。2024年4月美國於安理會表決時動用其常任理事國的否決權，駁回有關巴勒斯坦申請入聯的決議案；5月聯合國大會決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，並送安理會。此新聞的關鍵字：國際承認、聯合國與安理會、以巴衝突等。

三、牛刀小試

聯合國大會第10屆緊急特別會議以143票贊成、9票反對(美國、以色列等)、25票棄權通過決議，認定巴勒斯坦符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。決議據此建議安理會重新「從有利角度」審議巴勒斯坦加入聯合國的申請。根據題文推論，聯合國大會此決議具有何特色？

(A)彰顯聯合國普世價值，無論是否具國家要件亦可加入聯合國

(B)巴國入聯案再送交安理會時，美國無權在安理會行使否決權

(C)有效承認巴勒斯坦的國家地位，並具有申請加入聯合國資格

(D)承認巴勒斯坦不僅符合入聯資格，且通過其會員地位與資格

答案：C

解析：(A)需具備國家要件始能正式加入聯合國(B)美國得再度行使否決權(C)承認巴勒斯坦符合《聯合國憲章》第4條之入會資格，承認其國家地位並具有申請加入聯合國資格(D)僅承認巴勒斯坦符合入聯資格，但須安理會通過後，才具會員地位與資格。

四、歷屆試題

冷戰結束後的數十年間，跨國企業曾無需擔心地緣政治因素，在全球拓展商業。然而，近日有學者撰文指出，全球正劃分為二個互相競爭的集團，一個由西方領導，另一個由中國領導，跨國企業不能再忽視地緣政治。另一項調查報告則指出，跨國公司管理階層憂心與不憂心中國及其鄰近區域政治風險的比例，已經從2021年的2：1，提升至目前的20：1。不少跨國公司對於依賴中國製造及銷售的情況感到不安，也認為依照中國當前的政治特性，目前唯一可以預測的就是它的不可預測性，因而計劃將部分製造、供應鏈和銷售轉移到更友善的國家。依據題文資訊，若要探究國際政治變動是否如該學者所言，下列哪項資料最具有佐證力？(112分科)

(A)聯合國大會以壓倒性票數通過譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土，中國則棄權

(B)中國提出南海島礁主權爭議由其與各聲索國雙邊談判解決，美國則反對

(C)美國嚴格管制對中國出口半導體技術及設備，以防止中國獲得先進技術

(D)美國發布國家安全戰略，指出中國已有力量來實現重塑國際秩序的目標

答案：D

以巴衝突 以色列 安理會 巴勒斯坦 聯合國

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