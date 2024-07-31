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寫作教室／好讀與遣詞造句

聯合報／ 聯合報寫作教室講師周先陌／撰寫
台二線70公里、基隆潮境路段6月曾發生山崩，驚險瞬間多人倉皇逃生。記者陳正興／攝影
台二線70公里、基隆潮境路段6月曾發生山崩，驚險瞬間多人倉皇逃生。記者陳正興／攝影

要寫好一篇「報導文章」，最重要的是要讓讀者能一目了然。

好讀周報2024年6月10日第4、5版刊登的文章〈基隆山崩石如雨 逆向斜交坡坍塌〉便是個很好的例子。這篇文章題目相當清晰，基隆、山崩，這幾個詞彙在排列組合中讓我們認識到發生災難的地點（基隆）、事情（山崩），而「如雨」更是形象地表達出災難發生的嚴重性。

文章一開頭，便是在此一題目的基礎上加以解釋，第一段以破題的方式具體表明時間、地點、災情程度以及政府的應急措施。有趣的是，此篇文章透過「倒敘」和摹寫法，在第二段回顧山崩瞬間，恐怖的畫面宛若生動地發生在眼前，山崩當下車主們的逃難、土石掩埋等情狀讀來驚心動魄之外，也不忘於段落中記錄傷員資訊，使其專業性不因文筆的生動而失焦。緊接著第三段及其後，文章再次回溯，聚焦到以行車記錄器攝下災難的「白色休旅車」，以這台受災嚴重的車輛為例，帶出事情的嚴重性。

除開頭兩段與結尾，此文段落都不太長。因為報導災情所以不宜用過多的文字堆疊，但作者顯然又想從各種層面書寫山崩的前因、當下與後果，所以長短段落的有力配合下，使這篇文章達成了不錯的效果。作文時，長段落雖然可以詳細書寫事情經過，但也可能形成冗贅拖沓的現象；相較而言，簡潔有力的短段落能使文章節奏明快，也更清楚──這便是寫文章的重要關鍵。

除此之外，本文末段更是以養護工程分局長的表述，從專業的角度解釋該地山崩的歷史與具體成因。此技巧也很適合運用在作文中，適當引用名言佳句不僅可為文章論點作一有力的論證，也可以再次點出文章的主旨，達到聚焦效果。

綜上所述，可以發現這篇文章有不少可以借鑒處：段落的掌握、摹寫、層次的堆疊、詳實的（災況）描述、轉述專業人士的話語等，皆是寫好一篇文章重要的基礎技巧。

基隆 山崩

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