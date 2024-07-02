圖表看時事／馬克宏陣營「豪賭慘輸」 圖解法國會改選首輪結果、政黨預估席次

法國國民議會改選第一輪投票六月卅日落幕，極右派政黨國民聯盟繼六月歐洲議會選舉後再度告捷，偕同政治盟友共拿下逾三成三選票，反觀總統馬克宏的中間派陣營得票僅約兩成，還輸給左翼「新人民陣線」的兩成八得票而位居老三。

七日的第二輪投票結果，將決定法國是否誕生二戰後首個極右派政府，走往與目前截然不同的路線。

美國有線電視新聞網（CNN）引述一日公布的數據指出，國民議會五七七席中，有七十六名候選人在第一輪投票已得票過半，其中卅九席是由國民聯盟拿下，被視為實質領袖的前黨魁雷朋也在其中；馬克宏陣營僅兩人過半。首輪投票即過半的候選人可直接當選，不用再經過次輪投票。

法國會改選首輪結果 製表／羅方妤 圖／聯合報提供

鑒於馬克宏自二○一七年起執政，雷朋指出，法國人民投票結果清楚示意要將過去七年的有害政權「翻頁」，也呼籲支持者確保她的後進、廿八歲國民聯盟黨魁巴德拉出任下一任總理。

雷朋的支持者歡欣慶祝，但反移民、反歐盟的國民聯盟能否組成政府，與親歐的馬克宏「共治」，還不明朗。國民聯盟過去長期遭主流選民唾棄，雷朋致力重塑該黨形象，想洗刷種族歧視、反猶太色彩，此戰術恰恰碰上選民對馬克宏施政和生活成本高昂感到不滿，又對移民疑慮重重，所以奏效。

由於國民議會五七七席中仍有五○一席須在第二輪投票決勝負，屆時才能確定國民聯盟及其盟友是否能取得絕對多數席次組成政府，從而著手落實競選政見，取消馬克宏許多重大政策及外交政綱，包括要讓法國停止運交長程飛彈給烏克蘭供其對抗俄國入侵。國民聯盟與俄國具歷史淵源。

國民聯盟下周勝選掌權的機率，還要看這幾天敵對政黨的政治交易才能決定。中間偏右、偏左政黨過去會團結起來阻擋國民聯盟勝出，但這次局面較不明朗。

馬克宏所屬的復興黨和左翼政黨領袖都說，會勸退在第一輪投票得票第三的部分選區候選人，以利合力對抗極右派。政黨的縱橫捭闔幾乎在首輪投票日晚間馬上展開，馬克宏呼籲選民力挺「明顯既共和又民主」的候選人。

這次選民投票率近六成八，比上屆二○二二年的首輪投票高約廿個百分點。馬克宏六月九日因歐洲議會選舉失利而宣布提前改選，被視為政治豪賭，如今被法國費加洛報評為「在淘汰邊緣」；十字報則稱「馬克宏解散國會賭注慘輸」，回聲報則說他「處境糟糕」。