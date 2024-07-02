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國際小學堂／西北富、東南窮 歐洲貧富差距大

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
歐洲各國成人平均財富 製表／國際中心 圖／聯合報提供
歐洲各國成人平均財富 製表／國際中心 圖／聯合報提供

歐洲雖然在管控所得差距、提高社會流動性上有所成就，但根據瑞士信貸銀行和瑞銀集團發布的二○二三年全球財富報告，歐洲各國之間，民眾擁有的平均財富差距懸殊，西、北歐國家普遍較東、南歐優渥，如丹麥就高出羅馬尼亞逾九倍，遑論前段富國瑞士和墊底的土耳其之間的巨大鴻溝。

土耳其最窮 瑞士最富

歐洲新聞台報導，前述報告測量各國成年人的財富多寡，計算其平均數與中位數。「財富」的定義為金融資產和家戶持有的房地產價值扣除負債，結果發現歐洲各國有顯著財富不均。

若以平均數計算，瑞士和盧森堡在歐洲占據第一、二名，成人平均財富分別超過六十五萬歐元（約台幣二三○○萬元）、五十五萬歐元（約台幣一九四五萬元）。敬陪末座的東南歐國家波士尼亞—赫塞哥維納（波赫）及土耳其，人均財富僅分別約三點二萬歐元（約台幣一一三萬元）、一點七萬歐元（約台幣六十萬元）。

冰島、丹麥、挪威等國人均財富也較高，分別在卅多萬到四十多萬歐元，這些北歐國家以高生活水準、社會福利完善聞名。反觀東歐的立陶宛、斯洛伐克、匈牙利，人均財富則僅約五萬多到六萬多歐元，反映這些國家的經濟挑戰，包括工資偏低、金融市場較不發達等。

財富中位數 德輸英法

報告也指出，財富的中位數可謂較能反映一般民眾財富狀況。冰島的成人財富中位數在歐洲居冠，達到約卅九點二萬歐元（約台幣一三九○萬元），盧森堡緊追在後。

最低的是土耳其，中位數僅五二一二歐元（約台幣十八點四萬元）。倒數第二、三的塞爾維亞、波赫則約是土耳其三倍，均落在一點五萬多歐元。

常被視為經濟強國的德國，成人財富中位數約六點三萬歐元，比起其他西、北歐國家偏低，例如英國是十四點四萬歐元、法國十二點六萬歐元。

針對單一國家，比較其財富平均數和中位數的差距，則可以窺見該國財富是否集中在少數人。

瑞士的人均財富雖達六十五萬歐元，中位數卻僅接近十五點九萬歐元，相差五十萬歐元（約台幣一七七○萬元），可見財富分配可能失衡。

落實平等是歐盟人民關切的重要問題。歐盟官方民調機構「歐洲氣壓計」二○二一年調查顯示，對於歐盟的經濟和社會進展，「確保機會平等」被認為是優先要務。

台幣 土耳其 財富

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