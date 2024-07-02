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好讀周報／將有數百萬人受益 研究：低能量震波治療可刺激心肌再生

聯合報／ 好讀周報
奧地利茵斯布魯克醫學大學「心臟重建實驗室」研究指出，低能量震波治療能刺激心臟繞道手術患者的心臟組織再生。（路透）
奧地利茵斯布魯克醫學大學「心臟重建實驗室」研究指出，低能量震波治療能刺激心臟繞道手術患者的心臟組織再生。（路透）

文／陳韻涵輯

新聞故事：奧地利茵斯布魯克醫學大學「心臟重建實驗室」研究指出，低能量震波治療能刺激心臟繞道手術患者的心臟組織再生，研究結果6月20日發表於《歐洲心臟期刊》。

該校「心臟重建實驗室」招募63名心臟衰竭的患者，並將受試者分為兩組，在冠狀動脈繞道手術時進行單盲試驗，一組另外加做心臟震波治療，另一組則未增加其他治療。

追蹤一年後發現，接受心臟震波治療的病人，其「左心室射血率」從最高40%，平均增加約11.3%，對照組則增加6.3%，表示心臟可輸送更多血液。另在6分鐘步行測試中，接受心臟震波治療的病人步行距離增加127.5公尺，相比對照組僅增加43.6公尺，進步較為顯著。

研究第一作者、該實驗室創辦人霍爾菲爾德（Johannes Holfeld）說：「我們第一次在臨床中看到心肌再生，這項研究成果可讓數百萬人受益。」研究團隊正著手規畫更大規模的實驗，希望能讓更多人受惠。

世界衛生組織指出，全球每年約1800萬人死於心血管疾病，有三高宿疾和飲食習慣不良的族群，罹患心臟疾病的風險比一般人高，心臟衰竭的病人無法輸出足夠血液供應身體器官所需，目前尚無完全治癒的方法，僅能透過藥物和其他療法控制病情。

冠狀動脈是供應心臟本身氧氣及養分的血管，當冠狀動脈嚴重堵塞，則須進行冠狀動脈繞道手術，醫師會從胸部、腿部或手臂取出健康的血管，直接以「搭橋」方式繞過阻塞部位，連接兩端血管，以期增加心臟血流供應。

血管縫合後，研究人員在血流重新灌注的時間，對患者的心臟使用低能量震波裝置，整體耗時不到15分鐘，不影響麻醉與手術時間。低能量震波有助刺激受損組織再生，改善心肌功能。高能量震波療法原本用於治療腎結石，後來發現調降能量後，能有效治療肌腱炎、腿部潰瘍、骨折、韌帶損傷等病症。

受試者在術後填答生活品質問卷中表示，生活品質獲得大幅改善。霍爾菲爾德說：「這代表他們可以再次帶狗出去散步或逛超市，再掛病號住院的機率降低，病人的預期壽命也有望延長。」

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