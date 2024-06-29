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圖表看時事／預計年底上路！圖解再生能源新規 哪些敏感區要送環評

聯合新聞網／ 記者葉冠妤莊曜聰／連線報導
太陽光電示意圖。聯合報系資料照
太陽光電示意圖。聯合報系資料照

政府近年大力推動光電開發，現行只有規定位於重要濕地的光電系統必須進入環評，導致出現侵農毀林等爭議。環境部昨天預告修法，增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區的農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量兩萬瓩以上，或面積十五公頃以上應實施環評；為避免分割土地規避環評，也增訂鄰近用地面積合併或累計計算規定，預計年底上路。

環境部預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，檢討再生能源，最受關注的是太陽光電實施環評範圍。

再生能源環評認定標準擬修 製表／生活文教中心 圖／聯合報提供
再生能源環評認定標準擬修 製表／生活文教中心 圖／聯合報提供

環境部環境保護司長蔡孟裕解釋，日本規定四萬瓩以上光電須環評，換算面積約四十公頃，考量我國土地面積只有日本的十分之一，因此把規範縮小至面積十五公頃，同時為避免分割土地規避，再加上累計計算規定。

但前環保署副署長邱文彥認為，光電加嚴是正確方向，但依法畫定環境敏感區位，恐怕無法完全排除一些敏感的重要生態環境，建議多徵求生態保育界看法，並設立補救機制，如民間團體發現新事證的敏感地區也可納入考量。

邱文彥提到，過去光電被詬病化整為零，將大規模面積利用不同的申請公司、地號分切成不同的小型開發案，草案雖增訂鄰近用地面積合併或累計，但若以地號判別，仍容易切割規避環評，同一個區域應有總量管制機制。

地球公民基金會議題部專員梁聖岳說，光電爭議通常都發生在前端選址，個案進入環評程序，都已經是選好開發地點，等於只是把光電爭議移到環評大會吵，且處理不到整體總量管制、空間配置問題，建議從國土規畫下手，環境部應該先針對經濟部研擬的「能源用地白皮書─光電篇」進行政策環評。

台南市七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽說，這比較像是對大型光電開發案的解套方式，目前容易引起爭議及民眾反彈，大部分是接近社區聚落或影響現有農漁業的光電場，針對這類案例，法規修正未提出解決辦法。為保護生態多樣性，其實應該是連送案環評的機會都不要有。

環境部長彭啟明表示，光電業者拜訪他希望放寬標準，但世界各國都有相對應的環評標準，草案預告期間還有討論空間，綠能當然要更多更好，但發展綠能過程也要考量環境生態保護，希望獲得最佳平衡點。

經濟部再生能源發展署再生能源推廣組副組長廖士煒說，若按新規定，目前受理的地面型案場，約有兩成須環評，在新規上路前，將會同環境部等相關單位研商，先做把關。

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