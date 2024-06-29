科學人／商場成功關鍵在合作！精誠資訊董事長林隆奮「從利他精神出發才能利己」

精誠資訊從原先的軟體代理與系統整合公司，拓展服務範疇，轉型為一家專注於提供企業資訊服務的軟體公司，董事長林隆奮從過去在金融市場的經驗中領悟到，「懂得如何與人合作」是商場上成功的關鍵，因此必須保持開放的心態。林隆奮以敏銳的思維，將市場供需情境巧妙整合，打造出更完整的產業生態鏈。

自2007年開始，精誠資訊蟬聯《天下》雜誌調查為台灣軟體業第一名已經超過15年。林隆奮相信，資訊科技可以讓世界變得更好。精誠資訊身為台灣資訊服務產業龍頭，2023年營收首度突破350億元新台幣，下一階段將挑戰總市值500億元，成為世界級的軟體公司。

林詠翔（以下稱 Vincent）： 你是如何開始接觸科學？

林隆奮（以下稱林）： 其實我最初念的是國際貿易，念到一半發現未來的趨勢可能是資訊科技，就轉行去美國讀軟體工程。接觸資訊科學之後，讓我打開科學的眼界，尤其是所謂的數據科學。資訊科學涉及的領域非常多元，可以連結許多科學領域和機會，所以我很篤定，資訊科學就是我該投注熱情的所在。

Vincent： 資訊科學跟其他學科的連結很多元，但你如何整合不同領域之間的落差？

林： 整合的概念不會無中生有，一定是受到一些啟發。舉例來說，「交易」這個行為在人類的歷史上存在非常久遠，「支付」的概念也早已深植在人類文明裡。然而20年前，支付的「生態圈」還是無人問津。如果要整合「支付圈」，就要先思考支付的「情境」。

什麼叫支付？客人與商家經歷一次美好體驗，「嗶」一聲，宣告了你剛剛做出最後決定的這個瞬間，支付這個行為就成為「成功支付」的「數據資料」，記載了時間、地點、何人、數量，還有支付方式。有了這些資料，支付就可以從點對點的關係，連成線、形成網、織成面，最後演化成多元且立體的生態。生態系的整合，會從幾個情境出發，情境串連成圈層；內圈和外圈裡應外合，圈圈相連、生生不息。

Vincent： 聽起來要整合生態，需要懂得如何與人合作。你自己有沒有一套與人合作的科學方法？

林： 合作兩個字，展開來說就是，連結彼此的價值！合作之前，應該先捫心自問，我有哪些可被利用的價值？別人有哪些需求，是我可以提供協助的？從利他精神出發，才能做到利己。

開放也很重要。心態越開放，越能傾聽新的想法和觀念，這樣的人，才越懂得合作。既然想要合作，不外乎就是想要引進外部頭腦、顛覆舊思維、成就新氣象。若是主觀意識太強、先預設立場，就很難合作下去。

現在最有名的聊天機器人ChatGPT是OpenAI這家公司的產品，公司名字裡的「Open」反映了該組織的使命和價值觀。OpenAI開放和包容的精神，共享AI的研究成果和資源，讓更多人參與也受益。

Vincent： 講到人工智慧AI，從數據公司的角度，你怎麼看AI的發展和變化？

林： 我分幾個面向來談。第一是「時間」，5年或是10年後，會形成什麼樣的可能性？第二是「關係」，不可避免的議題就是AI與人的關係。再來是AI與產業的結合。AI的生活化是可預見的趨勢，不管是Google、微軟、特斯拉（Tesla），這些科技巨頭已經做了很好的表率，讓我們看見AI落實在生活上的無限可能。

而現在已經被廣泛應用在企業營運中的生成式AI（GenAI），雖然帶來便利，但也有需要謹慎處理的地方。例如企業在使用ChatGPT等工具時，可能不小心把機密資料提供給ChatGPT，被當成未來訓練AI模型的素材。精誠的產品GPT-X利用大型語言模型（LLM）在地端學習企業的內部資料，可防止敏感資料上傳到雲端，既保護內部資料，又能善用語言模型的效能和便利。

軟體產業將是台灣下一個兆元產業，即使是半導體產業，台積電定位自己是「跑在程式碼上的晶圓廠」（Fab runs on code），他們要從高度自動化製造系統發展為全面智慧化系統。精誠的數據中台（Data Fabric Solution）則善用企業所擁有的龐大資料，整合企業內外部的各類資料資產，形成一個全面、即時、可信賴的數據中心，可成為企業進行決策時重要的參考依據。

Vincent： 最後，能不能跟我們談談精誠資訊的碳生態圈管理系統？

林： 世界經濟論壇《2024年全球風險報告》公佈未來10年內的十大風險，其中就有五項與ESG（environmental, social and governance，即環境保護、社會責任和公司治理）關係密切。在排碳有價化時代，企業必須記錄自己的「碳帳本」，在財務報表中揭露企業在惜碳、減碳、創碳的過程中，為全球永續發展做過哪些努力。

Carbon EnVision是精誠針對企業所設計的雲端碳管理系統，涵蓋了數位監控、電子圍籬、自動辨識以及AI治理技術，不管是碳管理、碳盤查、碳足跡，相關數據收集之後，利用機器學習，最終提供企業最佳的能源管理規劃方案，空調、照明、用水都會包括在其中。這些數據資料也可幫助企業累積碳權，並進行碳交易，打造企業完整的「碳」循環經濟。

林隆奮的企業家之路 ・ 23歲（1985年）逢甲大學國際貿易學系畢業。 ・ 28歲（1990年）美國加州州立大學應用軟體碩士。 ・ 30歲（1992年）加入精業股份有限公司，是當時全國知名的軟體公司，之後擔任國際金融事業部副總經理。 ・ 35歲（1997年）精業轉投資成立精誠資訊股份有限公司。 ・ 38歲（2000年）於集團內部創業，成立精奇網路科技股份有限公司，擔任董事長兼總經理，著重無線設備的軟體應用及內容服務的開發。 ・ 39歲（2001年）「精誠」及「精奇」整併為「精誠資訊股份有限公司」，擔任總經理。 ・ 42歲（2004年）精誠資訊獲評為台灣第四大軟體公司。 ・ 45歲（2007年）「精業」與「精誠」合併為「SYSTEX精誠資訊」，擔任營運長；取得中歐國際工商學院（CEIBS）EMBA學位。 ・ 47歲（2009年）擔任精誠資訊總經理。 ・ 58歲（2020年）擔任精誠資訊董事長暨總經理，持續進行生態整合，帶領精誠集團成為世界級的軟體公司。

（本文出自2024.06.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）