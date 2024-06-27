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科系情報局／培養資訊工程與視覺美感的跨域人才——數位科技設計學系
在科技不斷演進與應用的今天，數位科技與視覺設計領域的重要性逐漸凸顯。這些領域不僅影響最新的產品和服務，更深刻塑造未來的就業市場需求。若能夠培養學生具備程式開發與美學設計的跨領域整合能力，將有助於他們在未來職涯發展中獲得更多競爭力和機會。
臺灣國、高中教育環境裡，很少著墨大學系所的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。
為此，力宇教育特別製作科系情報局，邀請已經就讀的學長姊和專業的教授來分享真實的系所課程內容、適合哪種興趣的同學、系所環境設備及畢業後的職業發展性等，以提供同學們更好的建議與方向。
在第一集，我們實地走訪國立臺北教育大學的數位科技設計學系，訪問正在就讀該系的學長姐們，分享他們的學習體驗與真實感受，並邀請系主任與教授為同學們深入介紹。透過這一系列的介紹與分享，希望讓同學們對於大學選填志願有更清晰的認識和想法。
Q1：一句話形容數位科技設計學系？
1. 了解未來趨勢的地方
2. 對程式跟美術有興趣的人
3. 數位大家庭
Q2：數位科技設計學畢業出路？
1. 工程師，如：遊戲工程師、軟體工程師、前端工程師等
2. 遊戲或設計產業美術人員
3. 跨領域企劃人員
想了解更多，請見影片喔！
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