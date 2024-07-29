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寫作教室／解讀圖文制定大綱——以113會考作文為例

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 范凱婷／撰寫
寫作示意圖／Ingimage
寫作示意圖／Ingimage

113年會考作文的圖文內容，可以知道題目與「標題」有關，在整理圖文的過程中，我們可以知道幾種標題設計的方法，這些都是從題目中汲取寫作題材，是寫作的第一步。

接下來需要依照題目要求設計文章段落，也就是訂定大綱。大綱相當重要，尤其是題目中有寫作要求的情況，這往往牽涉到你是否完成寫作任務，若是沒有事先想好就下筆，文章很容易寫到一半才發現自己離題或是找不到論述重點，或是寫到最後才發現時間不夠來不及完成作文。

一般而言，作文以四個段落為常見形式，首段破題，二、三段發展主題，第四段總結，當然發展主題也可以超過兩段。若以113年題目為例，作文大綱制定之前要先確定題目要求的寫作任務。題目要求：說明標題運用什麼設計方式？標題設計受到什麼原因影響？反映什麼現象？結合自己的生活經驗寫下想法。總共有三個問題，一個經驗分享。由此看來，回答三個問題宜在文章的第一段破題，二、三段可以經驗分享，第四段總結。

接著細化大綱內容：

1.首段：破題要和圖文的標題有關，可以從標題為了吸引注目而有各式設計開始談起，如同圖文中的「誇張」、「對比」、「提問」或是「不揭露全部資訊」，接著說明這樣的現象反映了媒體競爭之下，博君眼球常常不擇手段。

2.二、三段：分享自己曾經因為標題而被吸引的事件，而且著重當時標題中吸引你注意的設計為何。例如：你曾被標題「眾人瘋傳，只因為大明星做了這件事……」吸引而點進文章中，結果文章從頭讀到尾，都沒看到究竟是做了什麼事，可能連明星都是沒人認識的小牌網紅而已。

3.第四段總結：標題若是下得好可以讓訊息被觀眾記住，但是不好的標題可能讓人解讀錯誤，或是讀完文章後深感「標題殺人」等評論。

而有感於此之外，更重要的是你怎麼看待這件事。也許可以期許自己能有更多媒體識讀的能力，以及對於瑕疵標題的警覺，不要被聳動的標題吸引，不要被似是而非的標題欺騙。

作文 寫作教室 會考 標題

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