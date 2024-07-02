捨棄14年金飯碗斜槓麵包師、作家、經營自媒體》辣媽郭雅芸：實現自己 就是最好的身教

當了爸媽後，我們不斷地鼓勵孩子勇敢追夢，卻忘了自己也曾經有夢，只是那個夢，被自己埋得太深、太深。

有人說，追夢不必怕來不及，只怕你不追。勇敢嘗試過，就算失敗了，也不會後悔。辣媽Shania，本名郭雅芸，人稱「麵包機女王」，臉書有38萬追蹤高人氣，至今已累積11本暢銷書，內容涵蓋了烘焙、料理食譜與心靈勵志，近期更回歸金融本行，出版《存債致富》談債券。

郭雅芸育有一對兒女，當了媽後也沒忘了曾經的夢想。10年前，她為了追夢，以及療癒身心俱疲的自己，毅然決然離開外商金融公司，捲起袖子揉麵團，成了麵包師。直到現在已年近50，仍不斷地在突破自己，過程一定辛苦，但她說：「這是我給孩子們的最好身教。」

依循內心，斷然捨棄14年金飯碗

郭雅芸擁有政大金融系碩士學位，畢業後隨即進入外商銀行工作，她很拚，不到30歲年薪就已經破百萬，儼然是人生勝利組。原以為自己會一直這樣下去，卻在36歲時，離開許多人欽羨的金飯碗。

郭雅芸生了兩個孩子，都罹患嚴重的產後憂鬱症，「那時候我每天都在哭，白天累積的一些小挫折，到了晚上就大爆發，甚至連自己白天跟客戶開的小玩笑，都會糾結個沒完，加上工作不順，常常覺得自己很糟糕、不配得到所有東西。」她回憶道。

在職場上得不到快樂，加上育兒的崩潰，日子過得越來越迷惘。34歲時，丈夫鼓勵她參加明星培訓班，圓自己小時候的夢。郭雅芸從小就很有表演欲，大學時也參加過政大的歌唱比賽，所以在明星培訓班時信心滿滿，表演唱跳零偶包，卻在驗收成果時深受評審打擊，明星夢碎，「我還是很慶幸，自己有去嘗試，雖然失敗，但沒有遺憾。」

不過，郭雅芸在做麵包這塊，則很有天分，「平時我在銀行交易所，分秒鐘都是金錢，步調非常快，雖然熟悉，卻越做越痛苦；而做一個麵包，從揉麵糰、等發酵、烘烤到完成，都要花上好幾個鐘頭，步調雖慢，卻很療癒。」

最怕沒有錢，更怕父母失望

起初郭雅芸是利用假日做麵包，可以紓解壓力，上班時又能跟同事分享，「做麵包是一個全新的領域，挑戰性高，因為它每一種型態，會因為發酵時間、揉捏方式的不同，而呈現出不同的樣貌；同樣的配方卻可以做出很多不一樣的麵包，甚至是那些網路上討論度很高的麵包，我也想自己做做看。」越做越好奇、越做越期待下班，經營的粉絲團也逐漸起色，這才燃起郭雅芸想專心做麵包的心。

但因著天生高敏感，讓郭雅芸對他人目光很是介懷，尤其父母得知她要離職後，嘴巴雖然沒說什麼，但語氣與眼神都透露著「失望」，讓她覺得自己很不應該，「我爸媽對我成績很要求，希望我長大可以當老師、公務員，穩定就好，所以他們不能理解我放著銀行的高薪不領，跑去做麵包、做自媒體。」

反觀，郭雅芸的丈夫則非常支持，甚至還找了許多資料，鼓勵她去做想做的事。「從小在物質需求上，爸媽都盡量滿足，家裡也不窮，但不知為何，我對『錢』缺乏安全感，所以在離職前，我最怕的就是沒有錢。」因此，郭雅芸在反覆確認自己的存款足夠讓她試兩年，才放心去闖闖看。

而行動派的她，在離職隔天馬上報名烘焙證照班，順利考取烘焙丙級執照中的麵包及西點兩類，成了各大烘焙教室及線上課程的講師。

親子關係亦母亦友，「在孩子願意給你管的時候，再管他」

身分轉換成自由工作者，一方面能做自己喜歡的事，更重要的是，陪伴孩子的時間也變多了。郭雅芸兩個孩子目前一個高二、一個國九，她很慶幸孩子們到現在都跟她還是很有話聊，也願意分享學校發生的大小事。

郭雅芸笑說：「孩子很聰明的，當他們發現你找他聊天是為了要說教，就會馬上找藉口逃走，跟青少年講話態度不能上對下，所以我跟他們對話都像朋友一樣，他們願意跟我分享他在玩什麼遊戲、遇到什麼人，我才能真正了解孩子內心真正的想法。」

其實，女兒也曾經叛逆過。郭雅芸憶及女兒國中時，因為手機，爆發有史以來最嚴重的親子衝突。原本規定每晚10點前要收手機，女兒國中時開始想盡辦法拖延到11點，甚至以超仿真的假手機糊弄，親子間每到10點就開始吵架、諜對諜，鬧得很不愉快。

這讓郭雅芸認真思考「到底還要不要管？」，她說：「第一，我沒辦法承受孩子跟我的關係破裂；第二，對一個國中女生來說，社交是高需求，再怎麼禁止，她還是需要。所以我只能放手，必須忍過那段『孩子用手機用到1、2點才睡。』的時間。」所幸，女兒後來主動克制用手機。郭雅芸強調，「孩子要自己經歷，父母也要忍住，才能讓孩子為自己的選擇與決定負責，要調整也才會是自願的。」

做麵包像人生，失敗了就站起來，重新出發

郭雅芸曾在書中分享，做麵包是人生縮影。做一次就失敗，不等於「我沒天份，只能這樣了」。應該是「該怎麼改進，下次我一定會更好」，任何作品都是不同階段的「成果」，並不是最終「結果」。

就如同她學的是金融，但現在的工作卻跟金融搭不上邊，也因為這樣的經歷，郭雅芸能充分理解孩子還「沒有目標」的迷惘，也會困惑：「當興趣變成職業之後，是否還能享受其中？」

就讀高二的女兒選了跟他們夫妻截然不同的二類組，她坦承：「我只是一個普通的媽媽，當孩子想走的路，是自己不熟悉的領域，多少會感到焦慮，因為我沒經歷過，不知道那條路好不好。」話雖如此，但她仍是盡力不用自己的框架看待孩子。

郭雅芸一直認為「讓孩子親身經歷，比起父母碎念一百句還重要」，孩子迷惘，就陪他探索，盡己所能給資源，「畢竟我自己也是一直到了30幾歲，才找到真正想做的事。」

她深知，「你永遠不知道你的未來會有什麼樣的轉變，成功沒有任何一個規則，但唯一通則就是不斷地付出、不斷地努力。」這也是郭雅芸給孩子的觀念，更是最好的身教。

年近50的郭雅芸，即將進入人生的下半場，她形容自己，就像那些低糖低鹽系列的麵包，看起來很樸素，但卻越嚼越香，這也是她對自己未來的期許，「面對那些跨不去的檻，停一下又如何？用耐心慢慢地去實現，總會回甘。」

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文章授權轉載自《未來Family》