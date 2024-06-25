捨會計金飯碗追釀酒師夢》詹蘋：撕下北一、台大標籤 我才知自己還有夢 不必活在別人的掌聲中

「你有夢嗎？如果有，你有勇氣去追尋嗎？」

上述18個字，是詹蘋出書時的自序開場，也是她這些年來對自己的靈魂叩問。

從小就是學霸，一路讀北一女、台大，畢業後進到四大會計師事務所，領著穩定高薪，前途一片光明。

這樣的人生，在台灣無疑是勝利組了，詹蘋卻在職涯起飛之際，毅然喊卡，轉而追尋夢想－葡萄酒，從釀酒師助理開始，到紐西蘭、智利、美國等地的酒莊工作，再前往法國波爾多拿葡萄酒碩士，如今落腳加州，投身品酒業界。

「夢想，不是掛在嘴邊說說，而是一步步踩出來的。」詹蘋說，她從小就很好勝，總活在別人的掌聲中，從未想過自己喜歡什麼、想要什麼，當生命中有個契機，發現心之所嚮，便想為自己衝一次。

追夢聽來浪漫，實則艱辛，詹蘋投了兩百多封履歷，才找到第一個葡萄酒工作；力拚經濟獨立，在智利時，曾窮到三餐都吃馬鈴薯；好不容易申請到波爾多的碩士，卻碰上新冠疫情…

她也會哭、也會怕，但不曾後悔，因為她知道，無論成功或失敗，父母總在，台北家中的餐桌上，總有飯菜等著她。

出身平凡，父母忙於工作卻不忘陪伴

詹蘋出身尋常人家，父母都忙於工作，卻仍努力陪孩子。「我媽是護理師，我們還小時，她在加護病房，得輪班，如果拿不到白班，她就會自願選大夜班，半夜上班、白天補眠、晚上陪我們、半夜再去上班，後來我媽換到門診工作，才變成白天上班。」

她說，爸媽會陪她和兩個妹妹看書、玩積木，睡前就算沒空說故事，也會播CD。媽媽也每天都會煮飯，除了堅持晚餐一定要全家人一起吃，還會應詹蘋要求，替她帶便當。

「現在回想起來，有點想哭。」詹媽媽回想，那時當然累，但她認為，既然生了孩子就得好好顧，也很幸運的，孩子都很貼心，會幫忙洗米、洗菜；她的全力以赴，似乎也潛移默化，讓詹蘋養成了「衝衝衝」的個性。

曾用綠紙貼滿牆壁，上面寫「北一女」

小學時，詹蘋家從台中搬到台北。「我還記得，那時有人跟我說『台北小孩很聰明喔！』，我心想『是嗎？我來打敗他們。』從此有了好勝心。逢年過節，大人看到小孩，也都會問成績，考100分、考第一名，好像就很省事，不會再被問下去。」

詹蘋一方面想贏、想考高分，另一方面也徜徉在求知的快樂之中，真心覺得學習新知挺好玩的，直到國三，才開始有點壓力，想拚第一志願；詹媽媽回想，那時她根本不要求成績，詹蘋卻自我要求很高，還買了一大堆綠色壁報紙，在上面寫「北一女」，把整個房間都貼滿滿。

如願進了北一女後，第一次段考時，全班36人、詹蘋考第22名，雖是第一次拿這種名次，但因已做好心理準備，她並未太受打擊，反而熱衷於社團，加入了儀隊瘋狂練習。

拚命練習當上儀隊旗官，成校內風雲人物

「當身邊全是PR99的人時，我就想跳脫出來，北一女的風氣是會玩又會念書、才厲害，儀隊是眾所矚目的存在，當時又即將建國百年，想到能在百年國慶上表演，我就拚了。」

北一女儀隊制服是長袖的，平日訓練就得穿長袖，詹蘋記得，當時練習完她的綠制服總會變白、上頭全是汗乾掉後的鹽結晶，有時還臭到她不敢搭捷運，只得請爸爸來接；肩頸痠痛、腳筋發炎都是家常便飯，她甚至還曾中暑昏倒，爸媽都超級心疼，不解為何需練成這樣。

如此拚盡全力，詹蘋升高二後當上儀隊旗官，並在百年國慶大典中演出，成了風雲人物。

習慣被好勝心驅使，活在外界的掌聲中

「當時覺得很威風，但如今想想，那真的是我喜歡的事情嗎？」詹蘋舉例，儀隊有個傳統，旗官在校內時，為了「維持人設」，任何時刻都得不苟言笑、保持正經，走路時也得挺直腰桿、快步前進，這其實跟她大喇喇的個性差很多。

而辛苦訓練許久，換來演出閃耀瞬間，值得與否，詹蘋也沒有答案。她到了這幾年才發現，過往她總是被好勝心所驅使，在掌聲中，便忘記去思考事物的本質、探究自己的內心。

進台大會計系，亦是如此。詹蘋回想，在高中時，她每天四點半起床念書，就是要拚台大；指考後，用刪去法跟分數排序來填志願，也只是想「不浪費分數的進台大」。

大四赴歐交換，第一次喝葡萄酒就愛上

讀台大期間，詹蘋並不曾細想自己是否喜歡會計，「因為未來出路太穩了，還沒畢業，就有大公司的職缺等著你，當時若有人問我『喜歡會計嗎』，在我聽來，可能就像被問『喜歡吃飯嗎』一樣吧！」

懂事的詹蘋，知道家裡若供她到國外念書，負擔會很大，卻又想圓出國夢，於是在大四那年，申請到比利時當交換學生。

在布魯塞爾，她第一次真正獨立生活，也第一次發現，世界很大，人生有無限可能，北一女和台大，其實沒什麼，更第一次思考，撕下學霸標籤後，自己究竟是誰，到底喜歡什麼、想做什麼？

她還第一次嚐到葡萄酒，被那千變萬化的滋味吸引，怦然心動，興起或許能以此維生的念頭。

回台後，詹蘋找了葡萄酒專賣店的打工，還跑去台中的酒莊當採收葡萄的工人，短暫接觸了相關產業；然而，隨著驪歌響起，沒有了大學生身分的保護傘，她也臣服於現實，乖乖地去事務所報到了。

狂投200多封履歷到世界各酒莊，終獲機會

在忙碌的上班生涯中，詹蘋仍不時想起在歐洲浮現的葡萄酒夢，而且，她不想只學品飲，還想去法國讀碩士，也想到酒莊累積第一線的釀造經驗。

於是，她開始學法文，也到處逛酒莊的網站，只要看到有釀酒師助手的職缺，就寄出履歷，「不過，當時我的葡萄酒資歷非常弱，而北一女跟台大的學歷，在這圈子也沒用，所以幾乎沒人理我。」

花了四個多月、寄出兩百多封履歷後，詹蘋終於收到來自紐西蘭GIESEN酒莊的回覆，也順利通過線上面試，拿到職缺。

辭掉會計事務所工作後，才告訴爸媽

破釜沉舟的她，先辭掉事務所的工作後，才告訴家人，還特別訂了法式餐廳，打算邊吃邊說，為什麼是法式餐廳呢？一來，法國菜要吃比較久，她可以慢慢解釋心境轉折與未來規劃，再者，餐廳氣氛優雅，即便爸媽有情緒，也不至於太激動。

乍聽到女兒的規劃，「我心想，你瘋了嗎？」詹媽媽直言，詹爸爸甚至懷疑女兒碰到工作詐騙了，擔心有危險，但終究是拗不過詹蘋，放她去了。

後來有段時間，詹爸爸常覺得胸悶、心悸，去看了醫生，才知是因太擔心詹蘋；兩人每天盼著女兒的電話、時時關注女兒的IG，等到詹蘋在國外一陣子，一切都好，才放下心。

照片提供：詹蘋

到紐西蘭、智利等地釀酒，拚經濟獨立

到紐西蘭後，詹蘋又陸續去了加州、智利的酒莊。酒莊的工作通常以季為單位，因為立志要經濟獨立，也想盡快累積經驗，她總是開始這個工作後，就開始找下一個工作。

多數人對葡萄酒的認知，只到品飲，很少人瞭解釀造。詹蘋分享，以白酒為例，葡萄採收後，得榨汁、去皮，再把白葡萄汁送入桶內發酵；接著採集果汁樣本送到實驗室，確認甜度、酸度，調整後再加酵母。若是紅酒，不會先去皮，而是在發酵後再把葡萄皮與酵母渣分離。

每個環節，都需知識、經驗與勞力，例如，每包糖有1000公斤，得靠幫浦、輸送管、推高機等運送；又比方，發酵桶通常比人還高，要分離葡萄皮跟酵母渣時，得有人跳進去用鏟的，桶內一片漆黑、氣味嗆鼻，還要慎防二氧化碳中毒。

挫敗時告訴自己：痛苦會過去，美會留下

酸甜度調整、酵母品種挑選，更是困難，唯有資深釀酒師才能拿捏準確。詹蘋分享，在酒莊常是一天工作12小時，其實不比事務所輕鬆，但心境大不同，因為知道為何而戰。

而人際相處，對活潑的詹蘋來說，起初不成困擾，尤其在紐西蘭、加州時，碰到的是來自世界各國的人，說英語都通；但到了智利，所有同事都來自阿根廷等南美國家，只會說西班牙文，讓她第一次感到碰壁，加上當時經濟超困窘，整個人陷入大低潮。

「從小到大，我碰到挫折時，都會化身『未來的自己』，寫封信給『現在的自己』，告訴自己，每個難關都是禮物，痛苦會過去，美會留下…」靠著這招，詹蘋繼續走下去。

出書、赴法拿碩士、定居加州，持續自我挑戰

22歲毅然追夢，如今詹蘋已近而立之年。這八年間，她出了第一本書《從會計人到wine國人》；到法國讀了由波爾多大學及波爾多農業科學學校合辦的「葡萄園與酒莊管理」（Vineyard & Winery Management），結合她的商科專長。

近來，她還跟在加州工作時認識的男友結婚了，巧的是，她先生是康乃爾大學高材生，也因熱愛葡萄酒而到酒莊工作。婚後她定居加州，在一家葡萄酒線上課程公司任職，持續挑戰在葡萄酒產業的各種可能。

看到女兒走出自己的路，詹媽媽說，確實蠻多人覺得很傳奇、很勵志，「但我們從來只希望她健康快樂，不用北一女台大，也不用功成名就，只要平平安安，偶爾回家一起吃飯，就好。」

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文章授權轉載自《未來Family》