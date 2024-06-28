好讀周報／曹操的「參謀長」郭嘉、憑口才掀赤壁之戰的魯肅…你不知道的三國軍師

文／成君憶

●曹魏鬼才郭嘉 巧計如刀，臨敵制變取勝

建安元年（196年），曹操非常器重的戲志才去世。這位戲志才究竟是誰，有什麼事蹟，我們已經無從知道了。曹操很傷心，他寫信給荀彧，請他推薦一位可以接替戲志才的謀士。荀彧推薦的人就是郭嘉。曹操便召見郭嘉，跟他一起談論天下大事。

交談之後，曹操滿心歡喜，對左右說：「能幫助我成就大業的，就是這個人啊！」等到離開曹操的營帳，郭嘉也對送行的人說：「這才是我要找的主公啊！」

於是，曹操就把郭嘉留在身邊，任命他為軍師祭酒。所謂軍師祭酒，相當於現在的參謀長。

建安3年（198年），劉備被呂布打敗，走投無路，只好投靠曹操。謀士程昱說：「劉備是個英雄，一定要設計殺掉他。」曹操說：「如今正是我們招攬天下英雄的時候，殺一人而讓天下英雄心寒，我們不能這麼做。」

關於這件事有另一種說法，是郭嘉向曹操建議不要殺劉備。曹操問郭嘉怎麼看， 郭嘉說：「劉備走投無路投靠我們，若是被我們殺了，主公您就會背上妒賢嫉能的惡名。從此以後，人們怎麼能夠相信您呢？所以，我認為不可以為了劉備一個人，損壞您威加四海的聲望。」曹操認為郭嘉說得對。

但郭嘉接著又說：「劉備不僅自己有雄才，還總是能夠得到眾人的擁護。跟隨他的關羽、張飛也是萬人敵的勇將。這樣的人才怎麼會情願久居人下呢？雖然我們今天不殺他，但無論如何也要做好防範。」

在所有的謀士當中，曹操最喜歡的就是郭嘉。行軍時，他與郭嘉並肩而行；議事時，他與郭嘉同席而坐。郭嘉思慮縝密，幾乎到了算無遺策的地步，卻偏偏對他自己的健康問題失算了。建安12年（207年），郭嘉溘然病逝，年僅38歲。

曹操親自到靈堂祭奠他，哭訴說：「老天爺啊，你為什麼要奪走我的奉孝（郭嘉字）？」又轉頭對眾人說：「在場的各位與我都是同輩人，只有奉孝最為年少，我還想向他託付後事，沒想到他竟然先我們而去，怎不讓我肝腸寸斷！」接著，曹操又在寫給漢獻帝的奏章裡滿懷深情地說：「軍師祭酒郭嘉，跟隨我東征北戰，已經有11個年頭了。每當遇到重大的問題，都是由他來提供制變取勝的方案。我之所以能夠平定天下，裡面就有郭嘉的大功勞。」於是追諡郭嘉為「貞侯」，增加他的封邑，並指定他的兒子郭奕繼承他的爵位。

第二年，曹操南征荊州，在赤壁之戰中大敗而歸。回想起郭嘉，曹操又是一場大哭，對眾人說：「假使郭嘉還在，怎麼會讓我落到這步田地呢？」

●東吳豪邁魯肅 三寸之舌，掀起赤壁之戰

魯肅從小就失去父親，在祖母的身邊長大。當時天下大亂，盜賊四起，民生艱難，但魯肅卻以氣概豪邁著稱於鄉里。建安2年（197年），周瑜慕名前來拜訪他，請他資助一些糧食。魯肅家中有兩座圓形的大糧倉，每座糧倉裝有穀米三千斛。周瑜剛剛開口，魯肅就隨手指向其中一座糧倉，把這座糧倉當作禮物贈送給周瑜。周瑜想不到世上還有這樣的慷慨之士，不禁為之傾心，認定他是一位值得交往的好朋友。

建安5年（200年），孫策在丹徒遇刺身亡，周瑜又把魯肅推薦給孫權。孫權在宴會中與魯肅談得非常投機。等到宴會結束，魯肅已經告辭而出，孫權又暗暗地派人把魯肅請回來，繼續和他談論天下大勢。

魯肅說：「以我的見解，在很長的時間裡，沒有人能夠剿滅曹操，而漢朝也因此不可能得到復興。當前的局勢，曹操好比是那個飛揚跋扈的項羽，而您所能夠效仿的，應該是漢高祖劉邦啊！如今北方正值多事之秋，您應該趁機揮軍西進，奪取物產豐富的荊州。這樣，您就可以利用荊、揚兩個州的財富，與曹操爭奪天下的主權。」

建安13年（208年），曹操從北方起兵南征。魯肅對孫權說：「荊州牧劉表已經去世，請您趕緊派我前往襄陽慰問他的兩個兒子，還有曹操的死對頭劉備，他正駐紮在襄陽的北面。從當前的局勢看，關鍵的人是劉備。我想要勸說劉表的兩個兒子接受我們的幫助，與我們聯合起來支持劉備，共同對抗曹操。如果我們不這樣做，曹操就會趕在我們前面得到荊州。」孫權非常贊同魯肅的意見，立即批准了他的請求。

魯肅剛剛到達夏口，就聽說曹操的大軍已經進了南陽。等他日夜兼程趕到南郡，曹操已經渡過漢江，占領了襄陽。

魯肅當機立斷，馬上轉頭去找劉備。劉備剛被曹操打敗，非常落魄。魯肅就問他：「您打算怎麼辦呢？」劉備回答：「繼續向南吧，去投奔我的朋友蒼梧郡太守吳巨。」

魯肅反問他說：「您為什麼不選擇孫權將軍呢？如今，他身為江東六郡之主，麾下人才濟濟，又有精兵，又有糧草。我要是您，就會派遣一個心腹去見他，與他共同商議大事。而您所說的那個吳巨，不過是個庸才，哪有安身之地給您呢？」

諸葛亮也贊成魯肅的說法，便自告奮勇地向劉備請命出使東吳。

諸葛亮跟著魯肅來到柴桑。那時候，東吳的文臣武將們正紛紛勸說孫權投降曹操。諸葛亮當著孫權的面，與他們展開辯論。孫權起身去上廁所，回頭看見魯肅跟在後面，就問他：「你有什麼想說的嗎？」

魯肅回答：「眾人各有各的打算，沒有必要跟他們討論大事。為什麼這麼說呢？以我自己為例，我可以投降曹操，而您卻不能。我投降曹操，還有機會回到故鄉做個小官，甚至可以一步步升遷上去，成為一州一郡的長官。可是，曹操會怎麼安置您呢？在您的前面，不是已經有很多前車之鑑了嗎？」

孫權感慨地說：「這些人滿嘴都是投降論，實在是讓我失望啊！而你是上蒼恩賜給我的，只有你才真心為我著想！」

隨後，孫權派人召回周瑜，與周瑜、魯肅共同商議抗曹大事。孫權任命周瑜為左都督、魯肅為贊軍校尉，同時從水路、陸路發兵前往陸口，發起赤壁之戰，並最終大敗曹軍。（摘自《少年讀三國》叢書）

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