好讀周報／兼弱攻昧、勸說劉備入川 一文了解蜀漢軍師「鳳雛」龐統

文／成君憶

●蜀漢鳳雛龐統 兼弱攻昧，勸說劉備入川

龐統比諸葛亮大兩歲；穎川名士司馬徽向來善於識人，龐統20歲時便前去拜見他。當時，司馬徽正坐在桑樹上採桑，龐統坐在樹下跟他說話，兩人從白天一直聊到天黑。司馬徽讚嘆說，沒想到南州地區還有龐統這樣的人，傑出得無人能及。龐統的名聲就此漸漸流傳開來。

龐統的伯父龐德公也很欣賞他，把他叫作「鳳雛」。但龐德公似乎更欣賞諸葛亮，稱他為「臥龍」。所謂「臥龍」，就是還在睡覺的龍馬；所謂「鳳雛」，就是年幼的鳳。按照古代聖賢的說法，龍馬和鳳都是難得一見的祥瑞，一旦現身，就意味著世界將會從動亂歸於祥和。後來，司馬徽向劉備推薦人才，說：「無論『臥龍』還是『鳳雛』，只要你得到其中一個，就有希望平定天下。」

建安16年（211年），益州牧劉璋聽聞曹操要出兵攻打張魯，心生恐懼，便聽從別駕張松的建議，決定邀請劉備入川駐守葭萌關，討伐張魯，以抵禦曹操。爾後，劉璋派曾出使荊州的軍議校尉法正前去迎接劉備。法正上次出使之後，便折服於劉備，想要和張松一起歸順卻沒有機會。這次迎接劉備入川，法正直接向劉備獻策道：「劉璋是一個沒有智慧的人。以將軍的雄才，加上益州股肱之士張松的響應，您入川之後必然大有作為。益州外有蜀道的險阻，內有天府之國的富庶，將軍一旦奪取益州，將來成就大事，豈不易如反掌？」劉備聽得怦然心動，卻又顧慮重重。

龐統對劉備說：「曾經那麼繁華的荊州，已經變得殘破不堪。劉表時代曾經有過的人才，也已經流失殆盡。再看看東面的孫權和北面的曹操，荊州被他們夾在中間，想要與他們形成鼎足而立的局面是很困難的。相較而言，益州就是另一種景象，那兒不僅有一百多萬人口，還有肥沃的土地和豐饒的物產，所有物資都能自給自足，不需要依賴外面的供給。要是真的能夠奪取這個地方，那可就有了成就大事的根基。」

劉備把自己的顧慮告訴龐統，說：「我與曹操之所以水火不容，是因為有著不同的做人方式。曹操總是急功近利，而我卻總是放寬眼界；曹操為人暴戾恣睢，而我卻總是以仁義為念；曹操喜歡用詭計取巧，而我卻總是以忠信為本。這樣跟曹操反著來，我才能成就大事。我可不願意為了一些小利益而放棄我在人世間的信義。」

龐統回答：「權力更迭之時，想成就大業，僅僅依靠一條道路是不行的。兼弱攻昧，這是春秋五霸都做過的事情。我們如今處於逆勢，只能先取益州，待順勢之時，才可堅守。當然，我們仍然能以仁義相報答──等成就大業之後，給益州牧劉璋封國，如此便不算背信棄義。更何況，就算我們不拿下益州，也會有其他人把它吞併。」

劉備這才拿定主意，留下諸葛亮、關羽、張飛鎮守荊州，然後親領大軍，沿著長江逆流而上，進入蜀中。