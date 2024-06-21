快訊

畫面曝…汐止通緝犯駕車拒檢竄逃撞小黃 突「口吐白沫」急救仍不治

健康變老很重要！研究指在家常見「1行為」，讓健康衰老離你愈來愈遠

曾獲奧斯卡終身成就獎 「飢餓遊戲」男星離世享壽88歲

閱讀數學／臺灣古典詩裡的鳥類（上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
鶴。示意圖／Ingimage
鶴。示意圖／Ingimage

辛苦遠行人，寂寞溪山路。雲水隔疏村，渺渺橫煙霧。

雞聲出竹籬，高樹滴微露。負耒有農夫，行歌臨野渡。

竹筏散不收，一篙不知處。驚起白鷗飛，低拂蘆花去。

——陳輝《郊行古意》

這是 18 世紀的臺灣詩人陳輝的作品。詩中，登山客來到雲霧繚繞的山上，聽見竹籬裡傳出雞鳴，可見這裡有人居住；後來，搭船渡河的時候，白色的水鳥起飛，越過一片蘆花，形成一幅恬靜卻生動的自然風景。

​數學家最在意結構、次數、頻率了。在這首 12 句的詩中，第 5 句與第 11 句都提到了鳥類，正好分別是前 6 句與後 6 句的倒數第 2 句（這是不是一種鏡像呢？）。其中，第 5 句寫的是家禽，第 11 句寫的是野鳥，正好是「人」與「自然」的相互映照。

根據國立臺灣文學館的《全臺詩》網站中，含有「鶴」字的詩作共計 4189 首，是所有鳥類的第一名。鶴是一種候鳥，臺灣也確實偶爾會有鶴鳥前來過冬。但在古典詩文中，「鶴」是仙人的坐騎，是一種超脫世俗的象徵；詩人寫下「鶴」字，並不一定真的在描寫鶴鳥。像「龜鶴壽千齡，蜉蝣那得知」這種象徵性的寫法（鶴不可能真的活 1000 歲），是很主流、常見的。也許這就是臺灣明明鶴不多，鶴的次數卻「鶴立雞群」的原因。

但仍有極少數的詩作，應該是真的留下了詩人看到鶴的記錄。

孤村寂歷草堂閒，好友相從到此間。笑摘園蔬供客飽，醉題詩草就君刪。

家貧日見數峰在，地僻時看一鶴還。更欲登高臨絕頂，為攜樽酒問龜山。

——錢時洙《望龜山》

可以推測詩人居住的地方（桃園龜山）被大自然環繞，抬頭就能看到許多山巒，偶爾還能看到鶴鳥飛過。這裡的鶴，除了是「真的鶴」以外，當然也不能排除詩人暗指自己像仙人一樣，在田園之間過著遠離塵世的生活。或者。這裡的「鶴」當然也很可能只是「白色的大鳥」（例如鷺科的鳥），不一定真的是鶴。

（未完待續）

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成

數感實驗室 詩人 閱讀數學

相關新聞

閱讀數學／臺灣古典詩裡的鳥類（上）

這是18世紀的臺灣詩人陳輝的作品。詩中，登山客來到雲霧繚繞的山上，聽見竹籬裡傳出雞鳴...

新聞中的公民與社會／南韓逾6千醫師罷工請辭 法規如何保障勞動權？

一、時事掃描：南韓政府日前宣布擴招醫學生引發醫界不滿，韓聯社報導，南韓保健福祉部20日表示...

好讀周報／被當神來拜、西方傳教稱他是耶穌「兄弟」？一文看你不知道的孔明

孔明，又名諸葛亮。在羅貫中筆下被寫成一位神機妙算、呼風喚雨的強大軍師，而這位在京劇中常戴著小屋頂造型帽子的軍師，在大陸西南少數民族地區可是被當成神來拜的...

好讀周報／成癮、焦慮 甚至性別逆轉…藥物與毒品已汙染野生動物

跨國研究團隊發現，人類未妥善丟棄藥物，不僅汙染大自然、影響生態系，也改變了動物的行為和生理機能，包括冰毒成癮的...

紐時賞析／希臘成美天然氣向歐洲出口新樞紐 美公司為最大收益贏家

When a withering financial crisis forced Greece to rethink i...

公民時事題／賴清德520國宴融合5族群美食 珍奶市場產生變化？

一、時事掃描：第16任正副總統5月20日就職，就職籌備會昨公布國宴菜色，台南市長黃偉哲與準總統府秘書長潘孟安揭曉菜單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。