新聞中的公民與社會／南韓逾6千醫師罷工請辭 法規如何保障勞動權？

衛福部昨公布一一二年國人死亡報告，去年總死亡人數廿萬五五七五人，平均每二分卅三秒就有一人死亡。在十大死因排行中，癌症連續四十二年蟬聯首位，每四人死亡，就有一人死於癌症，且癌症死亡時鐘加快，每九分五十三秒就有一人罹癌死亡...

2024-06-18 08:50