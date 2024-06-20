新聞中的公民與社會／南韓逾6千醫師罷工請辭 法規如何保障勞動權？
一、時事掃描
政府不讓步 南韓逾6000醫請辭 官方令700醫返回崗位
南韓政府日前宣布擴招醫學生引發醫界不滿，韓聯社報導，南韓保健福祉部20日表示，全國約100家醫院共計6415名實習醫生請辭抗議，部分醫院因此拒收病人或延後手術等，外界擔憂恐造成公衛風險。對此，南韓保健福祉部第二副部長樸敏洙表示，已下令757名實習醫師重返崗位。【2024/2/21世界日報】
二、命題趨勢
各國透過立法將勞動權利賦予勞工，並積極保障勞動權的落實。我國的相關法規包括勞動基準法、工會法、團體協約法、勞資爭議處理法，前者保障個別勞動權，後三者保障集體勞動權。然而醫院之勞資雙方應約定必要服務條款，工會始得宣告罷工，因此對醫生罷工採取限制作為。
三、牛刀小試
南韓宣布2025年醫學院招生名額將增加65%，也就是每年增加2,000人；政策宣布後，住院醫生、實習醫生採取罷工以表示抗議，同時造成病患在就醫或治療上的困境。政府表示受到少子化、超高齡社會之影響，日後將出現醫生短缺，因此必須現在採取行動以為因應。在此事件中有關住院醫生與實習醫生抗議行動之敘述，何者最為正確？
(A)倡議個別勞工享有之勞動權利
(B)透過行使爭議權，以保障集體勞動權
(C)實施勞動檢查制度，以落實勞動保障
(D)反對派遣勞動進入醫界，以保障既得利益
答案：B
解析：罷工屬於集體勞動權之爭議權。(A)集體勞動權利 (C)與勞動檢查制度無關 (D)與派遣勞動無關。
四、歷屆試題
某社會運動者回顧近20年該國勞工運動發展時說：「…早年很多公司薪水超低、工時超長，所以大家當時努力推立法保障基本勞動條件。後來覺得，每個工作環境要爭取的保障其實不全然一樣，重點應該是讓勞工表達需求，所以我們就推勞工自行組織、討論，向資方爭取權益」。若僅依據此口述史推論，下列何者最可能是該國晚近勞運訴求？(111分科)
(A)推動勞權教育鼓勵勞工加入工會
(B)透過修法提高勞工基本工資保障
(C)爭取媒體報導支持讓工人文化發聲
(D)倡議立法增加國會的勞工代表比例
答案：A
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