新聞中的公民與社會／師管教不當霸凌不成立 權利遭受侵害時怎麼辦？

一、時事掃描

導師管教不當「未影響學童身心」霸凌不成立 國小家長申復成功重啟調查

嘉義市某國小三年級的兒子疑遭受班導師涉拍打頭部、搬桌椅到走廊罰寫等霸凌，校方調查後將導師管教不當移送懲處，卻以「沒有影響學童身心」為由霸凌不成立。家長不服申復成功，調查小組認定調查程序有重大瑕疵，校方將再組校園霸凌小組重啟調查。【2024/3/26聯合報】

二、命題趨勢

憲法第16條保障人民的訴訟權，釋字382、684、784號解釋將學生權利救濟擴大、完善化，尤其釋字第784號解釋指出；「基於有權利即有救濟之憲法原則，人民權利遭受侵害時，必須給予向法院提起訴訟，請求依正當法律程序公平審判，以獲及時有效救濟之機會，不得僅因身分之不同，即予剝奪。」此新聞的關鍵字為校園霸凌、行政救濟。

三、牛刀小試

某國小班級導師涉嫌霸凌班上學生，校方調查結果為「管教不當移送懲處、但霸凌不成立」。家長不服後申復成功，校方重啟調查。家長委任之律師表示將針對導師霸凌行為提起國家賠償，並請求20萬元精神撫慰金。此案權利救濟之敘述，那些是正確的？（多選）

(A)申復之性質為訴願先行程序

(B)申復屬於向行政機關提起之行政救濟

(C)精神撫慰金的提出，是基於學童的人格權損害

(D)提出國家賠償是基於公務員怠於行使職權之狀況

(E)國家賠償必須先與主管機關協商，不成後得提起民事訴訟

答案：ABCE

解析：(D)是基於公務員故意或過失行為之狀況。

四、歷屆試題

某私立高中校規明定：「學生不得在校內舉辦政治活動，違反者記小過；情節重大者，記大過或予以退學。」該校學生甲與同學深感氣候變化問題影響未來世代生活甚鉅，某日合作舉辦「抗議全球暖化」快閃活動，由甲演說三分鐘，抗議全球暖化問題造成之危害。事後，校方認定該活動具政治性，將甲與舉辦活動之其他同學各記小過乙次。關於甲就此能否提出法律救濟，下列敘述何者最適當？（111分科）

(A)遭學校記過並非受國家公權力侵害，故甲僅能在校內進行申訴

(B)甲被私校記過，因權利受到侵害故得依行政爭訟管道提起救濟

(C)記過未使甲喪失學生身分，並非受教權遭侵害故無法行政救濟

(D)甲與私校間的糾紛屬於私權爭議，應向普通法院提起民事訴訟？

答案：B