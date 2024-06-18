圖表看時事／每4人就有1人死於癌症…圖解國人10大死因與10大癌症

衛福部昨公布一一二年國人死亡報告，去年總死亡人數廿萬五五七五人，平均每二分卅三秒就有一人死亡。在十大死因排行中，癌症連續四十二年蟬聯首位，每四人死亡，就有一人死於癌症，且癌症死亡時鐘加快，每九分五十三秒就有一人罹癌死亡，較一一一年十分七秒，快轉十四秒。

新冠肺炎死亡數 降至第6名

一一二年十大死因死亡率排序，依序為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、新冠肺炎、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。其中以新冠肺炎變動最大，從一一一年第三名（一萬四六六七人死亡），降至第六名（八九六二人死亡）。

衛福部統計處長李秋嬿表示，一一二年死亡人數較前一年減少二八六三人，降幅百分之一點四，主因就是新冠肺炎死亡人數減少五七○五人，各年齡層死亡人數均較一一一年少，其中六十五歲以上減少幅度最大。去年總死亡人數減少並非首次，一○九年死亡人數就比一○八年減二三五七人，研判原因為一○九年為新冠疫情第一年，當時民眾習慣戴上口罩，重視防疫，減少外出，以致總死亡人數減少；再者，一○六年也比一〇五年減少五六一人，原因為一○五年爆發霸王級寒流，導致死亡人數上升。

肺炎死亡增幅達16.6% 最為顯著

最新死因統計，去年平均每九分五十三秒就有一人因癌症死亡，死亡時鐘較一一一年快十四秒。一一二年全台共五萬三一二六人死於癌症，與一一一年五萬一九二七人相較，增加一一九九人，死亡率為每十萬人口二二七點六人，上升百分之二點二。

一一二年國人十大死因死亡人數合計十五萬四一八一人，占總死亡人數百分之七十五。與前一年相較，肺炎增加幅度達百分之十六點六，最為顯著。如以年齡別觀察，一至廿四歲死亡人口以事故傷害居首，廿四歲以上則是癌症排名第一。

10大死因與10大癌症 製表／元氣中心

自殺人數 創下14年最高紀錄

一一二年事故傷害死亡人數達七○六三人，名列第八大死因，不管各年齡層，事故傷害致死的主因均為運輸事故，累計三○六八人。至於四十五歲至六十四歲、六十五歲以上等中高齡族群，意外死亡第二大原因均為跌倒。

去年慢性肝病及肝硬化造成三八一三人死，較前一年減二九四人，降幅百分之七點二。孕產婦死亡十二人，較前一年減六人。

蓄意自我傷害（自殺）人數三八九八人，雖未在前十大死因排名，但已創下十四年最高紀錄，除了六十五歲以上自殺死亡率較前一年降百分之四點九，其餘年齡層均上升，其中又以四十五歲至六十四歲自殺死亡人數最高，共一三四五人。

近年自殺死亡攀升 製表／元氣中心

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