國際小學堂／英大選 聚焦經濟、移民

英國下議院大選七月四日投票，執政黨保守黨可能丟掉二○一○年起掌握的政權，備受關注。英國國會分為上、下兩院，但實權中心的是全英六五○個選區選出的下議院，獲得過半下議員支持的政黨領袖能擔任首相。下議院改選將如何進行？最大在野黨工黨勝算如何？選戰主要議題又有哪些？

蘇納克選最有利時機

英國每屆下議員任期至多五年，上次大選投票是二○一九年十二月，因此首相蘇納克須在今年十二月前要求解散下院舉行大選，但確切時間點由首相裁量。美聯社報導，蘇納克五月廿二日即宣布大選訂於今夏，這應是他認為保守黨最有利的時機，畢竟當時傳出通貨膨脹率降至百分之二點三的好消息。外界原先預期投票日會落在秋季。

這次合格選民接近五千萬人，當天投票所從上午七點開放至晚間十點，民眾可親自或透過代理人投票。選民將在各自選區議員候選人當中擇一，各選區最高票的一人當選，故共會選出六五○名下議員。大多數選區結果預料選後當夜揭曉，媒體也會在停止投票後公布出口民調。

任一黨掌握三二六席以上絕對多數議席，該黨黨魁就能拜相並組閣。但若各黨均未過半，即成為「懸峙國會」，此時現任首相可優先與其他政黨協商組成聯合政府、或試圖以少數政府方式執政。若現任首相無法說服多數議員，就得建議最大在野黨領袖組閣。一旦新政府安排敲定，卸任首相會向虛位的英國君主請辭，新首相也會晉見君主並獲指示組閣。

二○一○年保守黨即和自由民主黨攜手組閣，是一九四五年以來首次聯合內閣。二○一七年大選後，保守黨也和小黨協議，組建少數政府。

保守黨雖在二○一九年大選贏得三六五席，領先工黨的二○二席，但因議員請辭、開除黨籍等風波，截至五月底下院解散前，保守黨降至三四四席，工黨則占二○五席。

民調顯示英國工黨聲勢領先執政的保守黨，工黨領袖施凱爾（中）有機會成為未來首相。（路透）

工黨估增至四○三席

路透報導，英國民調機構「輿觀」四月預測，保守黨在這次大選可能只會拿到一五五席，工黨則會大增至四○三席。根據預測各黨得票率的數份民調，工黨領先保守黨逾廿個百分點。

因此，前財政大臣、二○二二年十月起執政的蘇納克，最大對手便是工黨黨魁施凱爾。施凱爾自二○二○年四月領導工黨，曾任英格蘭及威爾斯皇家檢察署檢察長。保守黨、工黨為英國傳統兩大黨，分別代表中間偏右、偏左的政治路線。

但其他小黨可能在懸峙國會時扮演關鍵造王者。除了自由民主黨，也包括提倡蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨，與尋求英國與北愛爾蘭維持關係的民主聯盟黨，此三黨是兩大黨以外國會最強勢力。另有觀察家認為，保守黨倒戈者組成的「改革黨」可能瓜分保守黨選票。

保守黨執政時飽受挑戰和爭議，引來左、右派人士批評。工黨則欲擺脫濫行政府開支的印象，證明自己做好執政準備。近期的中東危機也令兩大黨頭痛，保守黨被指控有伊斯蘭恐懼症，工黨則盼與反猶太主義劃清界線。

今年舉行大選的英國、美國，經濟問題都是重要議題；圖為倫敦波魯市場的水果及其標價，攝於五月廿二日。（路透）

通膨讓民眾覺得變窮

經濟是這次選戰一大關鍵議題。英國近年受到通膨高漲、經濟成長低迷所苦，令民眾感覺愈來愈貧窮。二○二二年十月，通膨率一度高達百分之十一點一。保守黨提出將通膨率砍半的目標雖實現，但英國經濟在去年下半年持續陷於衰退，讓人對政府經濟政策打上問號。

另一重要議題為移民。近幾年，有大量尋求庇護者和經濟移民搭乘脆弱的充氣艇，試圖跨過英吉利海峽進入英國，讓人憂心政府是否失去對邊境的控制。保守黨用來阻擋移民的招牌政策，就是將部分移民送往盧安達的計畫。但該計畫也挨批違反國際法、不人道，且無法阻止人們從戰爭、衝突和饑荒中出逃。

英國通膨率 製表／國際中心

醫療是選戰議題之一

為國民提供免費醫療的英國國家醫療保健服務（ＮＨＳ）也是選戰議題之一。

從牙醫到癌症治療，ＮＨＳ面臨民眾大排長龍等候接受照顧。不少媒體報導，當地有重症病人須等待數小時才能等到救護車，之後還得等上更久才有病床。

英國民眾收入成長停滯 製表／國際中心

蘇納克環保政策挨批

最後是環境議題。蘇納克在多項環保承諾上退縮，例如他延後停止汽柴油客車販售的期限，並授權在周邊的北海進行新的石油探鑽。

時值全球對抗氣候變遷，蘇納克這些措施被批評是錯誤政策。