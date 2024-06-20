好讀周報／被當神來拜、西方傳教稱他是耶穌「兄弟」？一文看你不知道的孔明

文／胡其瑞（彰師大歷史所助理教授）

孔明，又名諸葛亮。在羅貫中筆下被寫成一位神機妙算、呼風喚雨的強大軍師，而這位在京劇中常戴著小屋頂造型帽子的軍師，在大陸西南少數民族地區可是被當成神來拜的！

●征戰西南被神化 孔明老爹阻瘴癘

由於蜀漢立國西南，因此孔明的故事在西南民族中不斷被傳頌、轉譯、改編，甚至神化。根據正史《三國志》的記載，蜀漢丞相孔明曾在劉禪在位時率軍南征，「春三月」誓師出發，「十二月」就班師回朝了。短短兩三行的記述，卻在西南少數民族記憶中留下許多神話故事；即便是以征服者之姿南征，卻在被征服者心中成為神化型的人物。這趟南行，也讓居住在西南的傣族跟基諾族人留下了一段「房子跟帽子」的故事。

在西南地區普遍可以看到一種稱為杆欄式建築的房屋結構，建物通常以竹子或木頭搭成。房子分為三層，最下一層給牲畜居住，中間那層住人，上層則是擺放穀物與農具。這種建築有效隔絕地上的「瘴癘之氣」，並且也有效利用了空間。相傳，這種杆欄式建築就是孔明教他們蓋的。

據說孔明率兵打到瀾滄江時，把當地凌虐少數民族的漢官給殺了，並且送給少數民族許多農作物的種子，教他們農耕與耕牛犁地的技術，臨走之時，孔明把自己的帽子送給他們，少數民族猜不透孔明的用意，只當作寶貝收藏起來。後來，當地的少數民族遇上瘴癘之氣，死了很多人。這時他們才發現孔明帽子上面的綢帶寫著：「想命長，水沖涼：草蓋樓，住高房」，於是他們便按照帽子的形狀蓋起了杆欄式竹樓建築，並以茅草蓋頂，以冷水洗澡，終於阻止了疾病的蔓延。

所以在當地，他們稱孔明為「孔明老爹」，而這種建築又被稱為「孔明老爹的帽子」。不但是在傣族和基諾族，就連佤族都認為是孔明老爹教他們蓋房子的。

●收服孟獲 被做文章 孔明耶穌 成了兄弟

提起孔明與西南民族，大家應該都會聯想到「七捉七放孟獲」的故事。但究竟孟獲是哪族人？史無明載，只知道他住在西南，因為被孔明抓了七次又放了七次，深感孔明大義，所以決定效忠蜀漢，永不負叛。

幫《三國志》寫註釋的裴松之引《漢晉春秋》提到關於孔明與孟獲交手的過程，寫得很精采。大意是說：

孔明南征，連戰皆捷，聽聞有個叫做孟獲的人，很受西南地區各族的尊敬，因此想要將他納入自己的麾下。第一次交手，孔明就打了勝仗，孟獲被五花大綁帶到孔明面前。孔明問孟獲：「怎麼樣？服氣嗎？」

孟獲說：「哼！我是中了你的詭計，我們再打一次我未必會輸。」

孔明笑笑說：「那就再來一次吧？」說完就放了孟獲。

結果第二次、第三次、第四次……一直到第七次，孟獲都沒有打贏過半次。孔明問：「還要再打嗎？」孟獲搖搖頭，決定不再對抗孔明，並且當場立誓，以後永不反叛！

孟獲這個「永遠」的誓詞可不是隨便說說的。大約在西元1933年底或1934年初，殖民緬甸的英國軍隊因為覬覦今雲南西南角滄源一帶，屬佤族班洪王所統治區域內的銀礦，因此派兵占領礦場。班洪王是當地少數民族對領袖的尊稱。面對英軍的侵擾，班洪王率領軍隊迎擊並且電告政府，說佤族自諸葛丞相時期就宣示效忠中國（電文用「漢朝」一詞，指的就是「蜀漢」）。既然效忠漢朝，自然對英國的入侵誓死不降。所以，孟獲的「永遠不反叛」誓言，可說延續了千百年之久。

西南民族對孔明的崇拜已經到達一種神化的地步。在西南地區的很多地方都可以看到奉祀孔明的「武侯祠」或是以孔明命名的地景地貌，像是諸葛營、諸葛寨、諸葛井等等，儼然成為許多西南少數民族心目中的神靈。而這個現象，被19世紀末以來進入西南地區傳教的外國傳教士發現了，他們便想出了一個故事，作為他們傳教之用，故事是這樣子說的：

「上帝有兩個兒子，大兒子叫做孔明，二兒子名叫耶穌，過去是大兒子掌事，所以我們信奉孔明，現在大兒子孔明退休了，該二兒子耶穌掌事，所以我們現在不用再信奉孔明而要來信奉耶穌。」據說這個故事對西南地區的傳教工作還蠻有效的。

另外，根據學者秦和平紀錄的另一個故事版本是：「諸葛老爹在世很好，可是他的事忙，不能來看你們。現在有一位耶穌，是諸葛老爹的兄弟，諸葛老爹派他來救你們。你們既信諸葛老爹，就要聽他兄弟耶穌的道理。」

雖然，在我們的角度看來，這些基督教傳教士用孔明跟耶穌拿來創作傳教故事，實在有點匪夷所思；不過，別小看這種傳教方式所帶來的影響。在部分地區，耶穌的威力已經取代了孔明，讓「從來縈繞腦際的『大漢朝』換上了『英格蘭』、『亞美利加』；盤據心中的『孔明阿公』變成了『耶穌救主』、『基督真神』」。孟獲以來好不容易維繫了千百年之久的大漢族認同，就這樣被「孔明的弟弟耶穌」給輕易翻轉了。

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