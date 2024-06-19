好讀周報／成癮、焦慮 甚至性別逆轉…藥物與毒品已汙染野生動物

文／陳韻涵輯

新聞故事：跨國研究團隊發現，人類未妥善丟棄藥物，不僅汙染大自然、影響生態系，也改變了動物的行為和生理機能，包括冰毒成癮的魚、暴力的椋鳥、體內咖啡因濃度過高的米諾魚等。

研究作者之一、瑞典農業科學大學助理教授伯特倫（Michael Bertram）說：「活性藥物成分存在全球各地水域，包括人類可能食用的動物體內。」

伯特倫表示，數十年來，野生動物體內的藥物殘留證據逐漸增加且明顯，這不僅是單一地區的現象，而是全球生物多樣性的問題。

這項由瑞典、英國、西班牙、加拿大、美國、澳洲和德國等大學與研究機構的科學家共同調查與撰述的論文，5日發表於《自然-永續》（Nature Sustainability）期刊。

伯特倫說，咖啡因、抗焦慮藥物、抗憂鬱藥物和抗精神疾病藥物等，以及海洛因、因外形象冰糖而俗稱「冰毒」的甲基安非他命等違法毒品都透過各種途徑進入生態系。

伯特倫解釋：「藥物裡的化學物質透過幾種途徑進入自然環境，一是未妥善丟棄，二是人類服藥後，並非所有藥物都會被人體吸收或分解，而會隨著排泄物廢水釋放到環境中。」

研究人員報告指出，藥物或毒品的化學物質汙染生態系，使部分物種出現成癮、焦慮、過於樂觀和性別倒錯的現象。性別倒錯（sex reversal）又稱性別顛倒或翻轉，是指生物體的性別自然改變，或因為使用類固醇荷爾蒙後發生轉變。

研究人員透過田野調查發現對冰毒成癮的褐鱒，而歐洲河鱸因為高同度的抗憂鬱藥物而不再害怕掠食者。雌椋鳥誤飲被抗憂鬱藥物汙染的下水道水，結果導致雌鳥的魅力降低，反觀飲用藥物汙水的雄鳥的攻擊性變強，且變得比較不愛唱歌以吸引異性。此外，避孕藥則讓部分魚群發生性別逆轉，雄魚出現雌性器官，造成物種數量銳減甚至出現小區域的滅絕事件。

科學家警告，現代製藥和違法毒品造成的環境汙染，正威脅著野生動物，考量食物鏈循環，人類也有可能吃下這些受影響的物種。研究團隊呼籲藥廠緊急改量藥物設計，讓藥物的成分更環保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885