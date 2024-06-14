籃球冠軍父子檔》他捨台積電高薪 爸爸東方介德悄悄現身冠軍賽 振臂歡呼「以兒子為榮」

從小到大，夫妻倆看著兒子為了打球，竭盡全力、再累也不輕言放棄，他們比誰都更捨不得兒子。兒子想參加選秀，父母沒說出的愛是，將擔憂、不捨的心情轉化為支持的力量。

2024年5月落幕的第21季SBL（台灣超級籃球聯賽），由「裕隆納智捷」拿下年度總冠軍。其中，背號8號的球員東方譯慷表現優秀，吸引球迷的目光。

時光拉回到29年前，台灣職籃CBA元年冠軍，同樣由裕隆隊獲得。而最受矚目的球員就屬東方介德，為當年度的MVP（最有價值球員）。

父子同披裕隆球衣

東方介德為東方譯慷的父親。父子倆先後為裕隆效力、披上同樣的球衣，時隔多年成為「冠軍父子檔」，傳為美談。

26歲的東方譯慷，和裕隆的淵源很深。小時候爸爸曾帶他去新店的裕隆球場練球，連他自己也沒想到，長大後竟還能在同一球場打球。

這段籃球路，東方譯慷走得辛苦。自籃球名校金華國中畢業後，赴美讀高中、打球；大學時因未能拿到美國NCAA D1（一級）學校的獎學金，選擇念華盛頓大學電機電腦工程系。

原本他以為，自己的籃球生涯已走到盡頭。回台後，進入台積電當工程師的他，實在太想打球了，放棄百萬年薪、參加T1聯盟選秀，加入中信特攻。去年8月捨續約機會，尋找下一支球隊期間有5個月零收入，一度考慮申請失業補助。幾經波折，最後加入裕隆、在球場發光發熱。

5歲起就開始打籃球

東方譯慷為「籃二代」，媽媽鄧碧珍是前籃球國手、亞東女籃的教練。才5歲，媽媽就幫他特製小籃框，讓他在球場邊上投籃。

東方介德的座右銘是「勤練」，注重紀律的他也這樣要求兒子「想打球，就一定要苦練，不然就不要打。」

求學時，東方譯慷幾乎不看電視或玩電玩。每晚寫完作業後，就到社區空地跑步、運球、對著牆壁投籃，把爸爸要求的功課做完。到了周末、父子倆大清早起床，一樣先練1小時的基本功：跑步、跳繩、運球；接著開始練投籃，爸爸幫忙撿球、指導他動作。

國中念的是升學暨籃球名校金華國中，「國中3年真的很忙，每天都睡不飽，」東方譯慷說。尤其是升上國2以後，每天有大大小小的考試；午休時間得補考、早自習因練球而缺考的試卷，放學後練球練到晚上8點，9點多回到家才吃晚餐，10點後開始寫作業、念書，維持平均班排10至15名成績。

即使再累，他從沒想過放棄打球或學業，「我很喜歡練球進步、帶來的成就感，我就是很想要變強。 」國3那年，金華拿下國中籃球聯賽（JHBL）冠軍。

東方介德退役後，苦讀9年、拿到競技與教練所的博士學位。十分熟悉籃壇生態的他，堅持兒子要好好念書，擔心他將來若不打球，人生沒有其他的選項。

金華國中籃球隊拿下國中聯球籃賽(JHBL)冠軍，全家合影。 照片提供/東方譯慷

赴美念高中，為追夢而努力

從小，東方譯慷的夢想就是打NBA。國中畢業後考上建中，但他決定赴美念書、打球，「感覺離NBA的夢想更近一步。」

年僅15歲的孩子，要去陌生的異國生活， 爸媽其實很不放心，但兒子就是想去試試看，他們也只能放手、支持他去追夢。

這段住校經驗，讓東方譯慷快速成長，除了學習如何打理生活、衡量物價及消費方式，還得有自我安全意識、學會和不同的人交朋友等。

「小學時，你以為只要自己夠努力就好，到美國以後，才知道有些東西是先天的差距。」東方譯慷笑說：「看到同齡的球員，他們的身材和彈跳力像是18、19歲才有的表現，我還以為他們謊報年齡。」

原本在緬因州念高中，高3參加AAU高中聯賽時，被教練延攬、轉學至洛杉磯。「有些球員真的很強、表現是被ESPN排名的。你才明白什麼是『NBA talent』，包括身材、球技和球商（籃球智商），你很用力才做得到的，他輕輕鬆鬆就辦到。」

高中在緬因州Lee Academy學院就讀。 照片提供/東方譯慷

大學念電機，以為籃球生涯已結束

升大學時，沒有拿到NCAA一級（D1）學校的獎學金，東方譯慷陷入困難的抉擇。

即使有D2、D3學校提出邀約，但爸媽認為，若如此的話、當初何必特別遠赴美國念高中呢？最後他去念華盛頓大學電機電腦工程系。最令他難過的是，從小到大所堅持的夢想和籃球生涯，似乎就此畫上句點。

事後回頭來看，東方譯慷認為，「mindset不同，所做的選擇也會不同。」「找到願意給你機會的球隊、願意培養你的教練，其實是最重要的。」像林書緯、一些來台打球的華裔選手，都出自D2或D3的學校，大學4年持續鍛鍊球技，還是可以成為亞洲籃壇很好的球員。

電機系的課業很重，雖然還是會打球、參加比賽，但練球的強度不如從前，「大家對籃球沒有commitment。」系上學生所關心的是，找實習、找工作，希望躋身幾大龍頭公司，如微軟、FAANG（ Facebook, Amazon, Apple, Netflix, and Google ）。

東方譯慷大學提早半年畢業，申請上同校的研究所。他想著先回台灣服完兵役、同年再回美國念碩士。此時，他對未來人生的想像是，「在美國找到高薪工程師工作，用3年時間把學費還完後，人生的自由度高。」

對籃球還是難以忘情

沒想到回台後，遇到美國COVID疫情嚴重，於是留在台灣，進入台積電、擔任產品工程師。在國外獨自生活，「很多事情只能自己扛，爸媽也沒辦法幫你，」他習慣報喜不報憂，不讓爸媽擔心；返台後，能夠和家人親近相處，無疑是最棒的事。

看到台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+和T1聯盟相繼成立，無法忘情籃球的他躍躍欲試。理智上，他知道留在科技業發展，未來會更穩當；但他內心始終放不下籃球，想念馳聘球場、熱血沸騰的感覺。

比起在美國，得放棄數百萬的年薪回來打球，東方譯慷評估，眼下自己要付出的成本不算太高。「我留在台灣最主要的原因是，陪伴家人，而不是因為台積電的工作。」

唯一讓他躊躇、猶豫再三的是，若離職去參加選秀，是不是就辜負了爸媽對自己大學4年的栽培？畢竟同學們都已經在科技業和軟體業賺大錢了。

當他鼓起勇氣、跟爸媽說想去選秀時，2人一致反對，提醒他想想現實層面的問題：「你不知道要跳進去的是什麼樣的環境，沒想過會經歷什麼過程，後果會怎麼樣。」「你已經不是學生了，可以想打（球）就打。」

其實，從小到大，夫妻倆看著兒子為了打球，竭盡全力、再累也不輕言放棄；他們比誰都更捨不得兒子，最終將擔憂、不捨的心情轉化為支持的力量。

爸爸鼓勵他「準備好自己」

2021年，東方譯慷參加T1聯盟新人選秀，加入新北中信特攻。可惜他沒有太多上場的機會，幾乎都在坐冷板凳。因此，2023年約滿後，即使球隊提供新合約，他仍選擇離隊、想找一個更適合自己的球隊環境。「我有很多想達成的事，如果只是把它當成工作、等薪水入帳，蠻痛苦的。」

坐了2年的板凳，沒有什麼上場機會，令他備感挫折。最令他難過的是，爸爸和媽媽跟他一樣難受，明明自己沒有那麼差。

東方介德告訴兒子能做的是，「準備好自己」；當初他入選中華隊時，也曾跑龍套、不被看好，這是選手的一部分，要懂得去調適、刺激自己變得更好。令東方譯慷感動的是，爸爸很支持他去「賞識你的地方」發展。

在加入裕隆納智捷之前，東方譯慷曾有5個月沒收入，一度考慮申請失業補助，卻從未想過放棄打球、回科技業。「若我這樣就離開了，就像放棄自己了，我不想半途而廢，想知道自己可以發展到什麼程度。」

父子倆以彼此為榮

東方介德夫妻倆常跟兒子說：「不需要去證明什麼。」爸爸的愛很含蓄，只要兒子有出場機會的每一場球賽，他都會看，但從不言說。偶爾兒子狀況不好時，會提點一下，要怎麼打比較好或是要練什麼。

5月SBL冠軍賽最終戰，東方介德偷偷坐在最後一排看兒子比賽，當兒子進球時，他滿臉笑意、舉手振臂歡呼，這一幕也被攝影拍下。

不只爸爸以他為榮，東方譯慷也以身為東方介德的兒子為榮。「 大家都認識、也認可爸爸，我很驕傲、以他為榮，從來不覺得是壓力。」他笑說：「相比之下，上課念書、練球、想打D1、在美國發展的不確定性，這些種種壓力遠大於我是東方介德的兒子。」

東方譯慷對未來發展完全不設限，即使打球也不忘進修。2020年考上交大電機所，因為交通和時間安排問題，這學期念完後將先休學；今年4月他錄取美國名校UIUC（伊利諾大學香檳分校）Computer Science碩士，接下來將透過遠距上課、時間更彈性。

工程師思維的他，也為自己設下停損點：「當我覺得自己（打球）沒辧法變得更強，就是我要停下來的時候，」期望自己的路可以愈走愈廣，充滿各種可能！

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文章授權轉載自《未來Family》