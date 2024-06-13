新聞中的公民與社會／賴清德520國宴 融合5大族群美食

2024正副總統就職國宴，共8道菜色充滿在地特色。圖為先前發布菜色情形。本報資料照片

一、時事掃描

第16任正副總統5月20日就職，就職籌備會昨公布國宴菜色，台南市長黃偉哲與準總統府秘書長潘孟安揭曉菜單，共8道主菜，融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞。【2024/5/4聯合報】

二、命題趨勢

國宴(State Banquet)是指在「國是訪問」(State Visit)時，國家元首款待來訪友邦元首的正式宴會。國宴特色包括：嚴謹儀節、精緻菜餚、樂團現場演奏等。近年來為突顯台灣特有的美食文化，在地的特色菜餚（如地方小吃、著名菜色）皆曾入菜，並採用在地當季出產的蔬果與食材，讓台灣農產也能躍於國家盛典的舞臺。此新聞的關鍵字：總統就職、國宴、珍珠奶茶、供需變化等。

三、牛刀小試

2024年我國第16任總統暨副總統就職之國宴移師台南舉行，此次國宴除了8道主菜外，台南霜淇淋店「蜷尾家」、甜點店「畬室」、「茶の魔手」珍珠奶茶，都將端上國宴餐桌，其中珍珠奶茶更是享譽國際之台灣在地飲品。假設民眾因為「茶の魔手」珍珠奶茶入列國宴，紛紛前往購買，讓買氣大增，此時「茶の魔手」珍珠奶茶的市場將產生何種變化？

答案：C

解析：民眾因為偏好而造成「茶の魔手」珍珠奶茶的需求增加，將造成需求線右移(D→D’)。

四、歷屆試題

小宜在書上讀到一段資料：「17七世紀以後，咖啡風行歐洲，帶動咖啡消費風氣，使之成為大眾化飲料，歐洲各國其後也開始在殖民地大量種植咖啡。」依據此段歷史敘述，小宜推斷當時的咖啡市場價格應該會下跌。依市場分析，其推論之依據應為下列何者？(113學測)

(A)咖啡已經成為大眾化飲品，消費市場便容易發生短缺

(B)咖啡消費需求增加，但殖民地大量種植供給增加更大

(C)歐洲各國在殖民地種植咖啡後，同步刺激了消費成長

(D)政府預期咖啡價格將有大波動，採取了價格管制政策？

答案：B