114會考複習起跑／一種物質、不同樣貌 圖解水的三態變化
113年國中會考在不久前落幕，同學們是否有讀過這些題目了呢？會考考題包含了國一到國三的所有知識，尚未國三的同學也可以試著練習看看，找出試題中已學過的知識，並嘗試作答，提前熟悉會考。
在113會考第27題中，考到了水的三態變化：
物質的變化在國二課程中是一個重要的觀念，水的三態變化即是常見的例子。我們在日常生活中，就能觀察到水的三態變化，但若是將水的三態變化轉換成題目中的圖表，就需要用到理化的觀念和知識去理解了。
在力宇教育《國中會考 自然總複習》課程影片中，趙天豪老師講解所用的圖示和舉例，跟此會考題極度相似，一樣也是用冰塊來切入說明，透過天豪老師詳盡清楚的講解，相信看完影片的同學，遇到這題馬上就能作答囉！快點開影片，讓力宇教育的天豪老師帶你提前複習，起跑早一點、準備更充足。
★想一想，水的三態變化跟吸放熱有麼關係呢？全影片有更多詳細講解，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然會考總複習(適用114年會考)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10392
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言