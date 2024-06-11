114會考複習起跑／一種物質、不同樣貌 圖解水的三態變化

113年國中會考在不久前落幕，同學們是否有讀過這些題目了呢？會考考題包含了國一到國三的所有知識，尚未國三的同學也可以試著練習看看，找出試題中已學過的知識，並嘗試作答，提前熟悉會考。

在113會考第27題中，考到了水的三態變化：

物質的變化在國二課程中是一個重要的觀念，水的三態變化即是常見的例子。我們在日常生活中，就能觀察到水的三態變化，但若是將水的三態變化轉換成題目中的圖表，就需要用到理化的觀念和知識去理解了。

在力宇教育《國中會考 自然總複習》課程影片中，趙天豪老師講解所用的圖示和舉例，跟此會考題極度相似，一樣也是用冰塊來切入說明，透過天豪老師詳盡清楚的講解，相信看完影片的同學，遇到這題馬上就能作答囉！快點開影片，讓力宇教育的天豪老師帶你提前複習，起跑早一點、準備更充足。

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