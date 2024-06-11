快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

114會考複習起跑／一種物質、不同樣貌 圖解水的三態變化

聯合新聞網／ 力宇教育

113年國中會考在不久前落幕，同學們是否有讀過這些題目了呢？會考考題包含了國一到國三的所有知識，尚未國三的同學也可以試著練習看看，找出試題中已學過的知識，並嘗試作答，提前熟悉會考。

113會考第27題中，考到了水的三態變化：

物質的變化在國二課程中是一個重要的觀念，水的三態變化即是常見的例子。我們在日常生活中，就能觀察到水的三態變化，但若是將水的三態變化轉換成題目中的圖表，就需要用到理化的觀念和知識去理解了。

力宇教育《國中會考 自然總複習》課程影片中，趙天豪老師講解所用的圖示和舉例，跟此會考題極度相似，一樣也是用冰塊來切入說明，透過天豪老師詳盡清楚的講解，相信看完影片的同學，遇到這題馬上就能作答囉！快點開影片，讓力宇教育的天豪老師帶你提前複習，起跑早一點、準備更充足。

★想一想，水的三態變化跟吸放熱有麼關係呢？全影片有更多詳細講解，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然會考總複習(適用114年會考)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10392

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

113會考 力宇教育 升學 學霸 考題

相關新聞

114會考複習起跑／一種物質、不同樣貌 圖解水的三態變化

113年國中會考在不久前落幕，同學們是否有讀過這些題目了呢？會考考題包含了國一到國三的所有知識...

紐時賞析／曾為產業奇蹟！暴露於「永久化學物質」有罹癌風險 訴訟將如洪水襲來

The defense lawyer minced no words as he addressed a room fu...

寫作教室／如何剖析、分類「跨領域」文章？ 試試「卡片盒筆記法」

隨著課綱改革，「跨領域」對於學生而言似乎成了一項新的挑戰。當長文不再只針對一個題目抒發，談論歷史的文章融會科技知識，旅行...

圖表看時事／未接觸禽鳥！首例人染H5N2禽流感身亡 一圖看常見禽流感病毒有哪些

出現全球首例人類感染H5N2禽流感病毒死亡病例，世界衛生組織5日表示，死者是墨西哥一名59歲患者，於4月17日發病，出現發燒、惡心、腹瀉及呼吸困難等症狀...

圖表看時事／效期逾30天也叫「鮮」乳？圖解3類乳品殺菌方式與營養差異

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅將降至零，酪農憂心衝擊本土鮮乳，也質疑進口「鮮奶」名不符實；衛福部食藥署昨表示，只要保存期限超過卅天的鮮奶，均應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」...

好讀周報／是玩笑還是侮辱？ 伴侶化解衝突需認清「兩個事實」

小美與子青是一對夫妻。子青當眾說了一件有關小美的糗事，惹得大家哄堂大笑。回到家，小美生氣地責罵子青。子青覺得很無辜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。