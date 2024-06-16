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寫作教室／活用卡片盒筆記法——以113年會考作文為例

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 邱鎂玲／撰寫
示意圖／ingimage
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透過積累筆記卡片，讓我們建立一套知識網，除了強化對於跨領域知識的理解能力，也能將其融會到作文中。以113年會考題目為例，需要做到分析題目線索並提出自身經驗與見解。寫作前應先進行架構安排，隨後提取適合的卡片筆記加入段落，使文章更飽滿。

表為以好讀周報2023年1月30日10、11版刊登的文章〈從小扎根 芬蘭對抗假新聞〉作卡片筆記整理。

結合前述筆記，可如此安排作文架構：

〈從小扎根 芬蘭對抗假新聞〉卡片筆記整理。（製表／邱鎂玲）
〈從小扎根 芬蘭對抗假新聞〉卡片筆記整理。（製表／邱鎂玲）

首段：回應引文提出的問題，指出「標題」的聳動，是為了達到「吸引點閱」的效果，爭取「被看見、被閱讀」的機會。

第二段：針對題目線索分析，再從卡片筆記提取材料加強。

六則標題或為求吸睛而誇大，或欲透過映襯手法引起話題，而我也常在手機裡看到類似的廣告手法，表示「萬種商品不用百元」、「減肥有感，三天見效」，或是遊戲中顯示「下載就送百萬好禮」，引人亢奮。無一不是利用大眾偏好實惠、速效的心理，卻往往和現實有所落差。

第三段：進一步說明聳動的標題背後可能存在的問題，提取卡片中「永久筆記」的部分，再稍加潤飾、補充。

日常中存在許多過度渲染而不實的訊息，處於資訊高速傳遞的世代，更需具備媒體素養。以芬蘭為例，因為深諳泛濫、浮誇訊息對於社會的負面影響，因而從幼兒教育開始紮根，使兒童也能擁有判斷能力，而不是被一則則標題輕易牽動情緒。

末段：回歸對於標題的省思，扣合二、三段分享的見聞經歷，提出正向期許。

當平日的跨領域閱讀不再只是讀過即忘，透過卡片筆記內化成寫作材料，面對越發生活化、注重個人觀點抒發的考題，不愁沒有材料來豐富文章內容與深化思考層面。

作文 寫作教室 會考 考題

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