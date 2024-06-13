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好讀周報／泰勒絲愛丁堡開唱 粉絲擠爆旅館…政府疑為觀光將遊民送出城

聯合報／ 好讀周報
流行樂天后泰勒絲7日到9日在蘇格蘭愛丁堡的默萊菲體育館連辦三場《時代巡迴演唱會》，吸引各地粉絲湧入觀光。（路透資料照片）
流行樂天后泰勒絲7日到9日在蘇格蘭愛丁堡的默萊菲體育館連辦三場《時代巡迴演唱會》，吸引各地粉絲湧入觀光。（路透資料照片）

文／陳韻涵輯

新聞故事：流行樂天后泰勒絲7日到9日在蘇格蘭愛丁堡的默萊菲體育館連辦三場《時代巡迴演唱會》，吸引各地粉絲湧入觀光，造成當地旅館房間不足。愛丁堡市政府疑似為賺觀光財，暫時將流離失所的弱勢遊民送出城，安置到較遠的城鎮，招致社會福利團體抗議。

慈善機構「蘇格蘭庇護所」（Shelter Scotland）表示，由於當地房源短缺，庇護所照顧的多位遊民被當局安排接駁前往75公里外的亞伯丁，另有人被送到200公里遠的格拉斯哥和新堡地區的臨時住所。

「蘇格蘭庇護所」表示，遊民與觀光客「直接競爭，顯然不公平」。

《英國廣播公司》報導，在蘇格蘭，無家可歸人士具備合法權利，可向當局申請入住「緊急臨時住所」，通常是旅館。然而，泰勒絲的粉絲及觀光客把愛丁堡的房間都擠滿了，流落街頭的遊民於是被安排到愛丁堡以外的城鎮。

愛丁堡市議會表示，沒有證據表明無家可歸者被強制帶離已下榻的住處，且相關單位已協助受影響的對象尋找合適的替代住所。市議會發言人重申，愛丁堡有法律義務為遊民提供住宿，不會讓任何人打地鋪、裹睡袋過夜。

愛丁堡市議會去年11月即宣布該市進入住房緊急狀態，當時的理由是流浪人數創新高，社會（租賃）住宅房源嚴重短缺，以及私人租屋成本攀升。

5月稍早，蘇格蘭政府受不了社運人士和反對黨的壓力，宣布全境進入住房緊急狀態。「蘇格蘭庇護所」主任艾莉森‧華森表示，愛丁堡的情況再次證明蘇格蘭的住宅危機急迫性。她說：「我們的服務人員目睹今晚無處安身的街友被告知只能出城，經歷流浪創傷的家庭不該為了尋找緊急住所，被迫搬到距離職場或學校很遠的地方。」

華森呼籲市府採取不同的解決辦法，並提醒類似情況恐怕在8月2日到26日的國際藝穗節（Fringe Festival）期間重演。藝穗節始於1947年，堪稱全球規模最大的藝術慶典之一，表演者毋須經過考核或申請，只要找到場地就能表演。

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