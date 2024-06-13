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好讀周報／與降雨最相關…潮境公園「逆向斜交坡坍塌」專家分析防治困難點

聯合報／ 好讀周報
從山體滑落方向可看見三輛車，一輛貨車翻覆在海岸邊，一輛休旅車前半截、一輛貨車下半截車身埋在土裡。記者林昭彰／攝影
從山體滑落方向可看見三輛車，一輛貨車翻覆在海岸邊，一輛休旅車前半截、一輛貨車下半截車身埋在土裡。記者林昭彰／攝影

文／記者劉懿萱、李柏澔

基隆市知名景點潮境公園入口處的平浪橋旁邊坡，3日發生大規模土石坍塌，導致台二線濱海公路中斷。專家表示，從影片、空拍圖來看，這次屬逆向斜交坡坍塌，過去這處山體植被茂密，難發現裂隙較不好預防。

大地工程技師公會副理事長賴世屏說，從影片來看，這處地質為互層，意指不同岩層形成的山體，且崩坍形式是一塊塊掉落、崩塌斷面較筆直，屬逆向斜交坡坍塌，與汐止交流道、國三順向坡坍塌，大片山體滑落不同。

賴解釋，逆向坡坍塌大部分原因是水軟化節理面，介質鬆動，先前基隆海大附近有落石掉落，也是逆向坡山體掉落導致；這種逆向坡若植被茂密，裂隙難以發現，可預防性降低，加上逆向坡坍塌後較陡峭，後續防治難度也提高。

台二線逆向坡坍塌。（製表／聯合報都會地方中心）
台二線逆向坡坍塌。（製表／聯合報都會地方中心）

中央大學地球科學系教授顏宏元指出，這次山崩主因是降雨和岩石節理，代表風化裂痕受雨水潤滑後滑動，內部比較深的岩石裂痕導致表土崩落，最後整片滑下。

他說，岩石久了都會風化，加上潮境公園靠海，海風和邊坡上的樹根生長也會助長發生裂痕，之前外木山落石也是相同原因。他認為公路單位通常看到相關徵兆會事先處理，但短時間大雨所致崩塌，實在無法預防。

另名教授李錫堤也認為，山體坍塌跟下雨最相關，事發當天基隆沒下雨，但前幾日有下雨，初步判斷和近期餘震較無直接關係。他建議主管單位山坡應定期檢查，列出危險邊坡加強或裝設監測儀器，市府、公路單位定期檢查、列管。

北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈說，台二線70K上邊坡非歷史性災害邊坡，2019至2020年利用UAV及空載光達、地面光達建立3D模型，評估非屬高風險路段，但邊坡等級C級，仍有崩塌風險，5年前曾預防性掛網，每月勘查，未曾發現崩塌徵兆。

現場工程人員利用怪手進行開挖。記者陳正興／攝影
現場工程人員利用怪手進行開挖。記者陳正興／攝影

基隆 好讀周報 崩塌 潮境公園 落石

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