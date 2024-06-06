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圖表看時事／效期逾30天也叫「鮮」乳？圖解3類乳品殺菌方式與營養差異

聯合新聞網／ 記者賴昀岫李柏澔／台北報導
國人習慣飲用的是高溫長效殺菌，味道較醇厚的鮮乳。本報資料照片
國人習慣飲用的是高溫長效殺菌，味道較醇厚的鮮乳。本報資料照片

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅將降至零，酪農憂心衝擊本土鮮乳，也質疑進口「鮮奶」名不符實；衛福部食藥署昨表示，只要保存期限超過卅天的鮮奶，均應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ＥＳＬ（延長效期）鮮乳」，新制最快明年七月生效。

但中華民國酪農協會理事長李恂潭不接受，表示進口乳若有「鮮」乳字樣，會讓國人混淆，要求食藥署修改。

國外進口鮮乳保存期限約比國產鮮乳多出六倍，但都稱為「鮮乳」，引發國內酪農反彈，食藥署副署長林金富昨表示，原先農業部建議，將效期較長的鮮乳標示為「長效乳」、「長效鮮乳」，經與專家討論後，昨天預告「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，預告後六十天內將蒐集各界意見。

草案重點是「新增延長保存期限鮮乳品名標示」，產品如以適當溫度及時間組合熱殺菌處理，在高潔淨度環境下近似無菌充填，保存期限卅天以上，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ＥＳＬ鮮乳」，預定明年七月一日生效。

其次是「清楚標示，透明消費資訊」，乳脂肪經調整後，含量符合國家標準，包裝標示可為「全脂」、「低脂」、「脫脂」或其他等同意義字樣；乳糖經調整後，可標示「低乳糖」、「無乳糖」或同意字樣。食藥署食品組副組長鄭維智表示，這兩項預計二○二六年七月一日生效。

李恂潭指出，協會反對這樣標示，在台灣數十年的觀念中，鮮乳就是上架後效期十四天的乳品，酪農認為進口乳應改為「長效乳」，但酪農的意見似乎不被尊重，協會將據理力爭，近日會行文食藥署表達意見。中華民國乳業協會理事長徐濟泰也對食藥署的標示作法表示不妥。

徐濟泰說，政府應讓消費者和產業團體看到產品標示時不會混淆，像「ＥＳＬ鮮乳」的英文標示，產品用的是延長效期乳品，並非「鮮乳」，為何中文標示仍寫鮮乳？業者質疑政府配合進口商利用寬鬆的定義進行相關操作，食藥署未對標示確實把關。

林姓酪農說，業界期待的作法就是標示清楚本土鮮乳和進口乳品，也認為效期超過十四天的乳品不能稱為鮮乳，距離二○二五年零關稅乳品進口不到半年，政府的配套措施規畫實在太慢。

鮮乳、牛乳、保久乳怎麼分 製表／元氣中心
鮮乳、牛乳、保久乳怎麼分 製表／元氣中心

圖表看時事 消費者 牛奶 衛福部 農業部 酪農 食藥署

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