22歲「蝶王」游進巴黎奧運》王冠閎：感謝爸媽教會我負責 這是我選擇的路 自當全力以赴

黑夜中崛起的新星，總是特別亮眼、引人注目！

91年次的王冠閎就讀建中，年僅17歲時，就取得參賽奧運資格；2021年，19歲的他人生首次「游」進東京奧運。

目前就讀師大體育系的他，征戰國際多年、曾創下多項紀錄，被譽為「台灣蝶王」。近日即將參加2024巴黎奧運，表現備受期待。

外界盛讚他是天生的游泳好手。但若深入瞭解他的成長歷程，會發現除了天賦之外，爸媽的支持，加上專注、自律的苦練，才是他發光發熱的關鍵條件，三者缺一不可。

小學展露天賦，打好基礎功

王冠閎念小學時，參加課後社團和寒暑假營隊，接觸多項運動，包括：羽球、桌球、籃球和游泳。在這些運動中，游泳所帶來的成就感，令他樂在其中。

「在水裡，你可以專心地感受水流的觸感，還有你對自己身體的操控感。」王冠閎感覺自己好像真的有點天分，可以很輕鬆地游得比別人快。

教練見他有天賦、水感好，遊說媽媽幫他報名游泳校隊。小學3年級「被迫」加入校隊，愛玩的他十分不情願；最痛苦的莫過於，每天一大清早得起床，冬天尤其痛苦，不管多冷、先游1至1.5小時再去上課，放學後留下來繼續練習，日復一日。

打好基礎，是成功的要件。王冠閎指出，「游泳的基本功，像是踢腳、划手這些最單調無聊的練習，很多人會撐不下去，但我花了比別人更多的功夫、投入練習。」

自認是「努力」大於「天賦」的選手

10來歲孩子正是最好玩的時候，如何熬得住枯橾乏味的訓練？王冠閎剖析自己的個性，不服輸、好勝心強，討厭輸的感覺。

王冠閎的哥哥李冠成大他2歲，兩人一起參加泳隊。一直以來，他都以哥哥為目標、追著哥哥的身影。聽到別人說「沒關係，哥哥就是比較厲害，」反而激勵他更努力、想迎頭趕上。

王冠閎自認是「努力」大於「天賦」的選手。「我哥身高188（公分），比我高了13公分，隨便游都很快，天分很高。 」「我的身材不算突出，我花了百分之200的努力練習。我哥休息的時候、我訓練，別人休息的時候、我還是在練習。」

國中就設下短、中、長期目標

國一時，一次前往日本移地訓練、參訪神社，王冠閎在許願木牌上寫下「To：未來的自己，2015市中運金牌，全中運獎牌，2020東京奧運」。王冠閎笑說：「當時才國一，根本搞不清楚奧運是多麼高規格的競賽，教練說東京奧運時你18歲，可以以此為目標努力。」

不像其他人把許願牌掛在神社，王冠閎將它帶回台灣、掛在房間裡，藉此時時刻刻提醒自己，「目標在前，你會清楚地知道自己在做什麼，變成一股動力，不會放任自己玩太多電玩，提醒自己當時的雄心壯志。」

國中3年，他幾乎「橫掃」全中運，報名9組項目，除了國一拿2個銀牌之外，總計拿下7次金牌，遠超出他當初所設定的目標。

在金牌榮耀的背後，王冠閎比別人付出更多的努力。國中的訓練強度高，還得同時兼顧學業，十分辛苦。媽媽對王冠閎說：「這是你自己選的（路），既然決定了就好好做，不然就放棄。」

結果，哥哥真的就放棄游泳了，國二退隊、轉學，中間停練一年。說起來，兄弟倆的個性很不一樣。王冠閎對自我的要求很高，例如：老師要求作業寫100字，他會寫200字以上。他也不喜歡被罵，不想被教練罵或媽媽念，所以要求自己必須做得更好。

停練一天，就自己想通了

身為運動員，國中階段真的很難熬。每天早上5點50分到校練習，上課、考試、晚自習以及補習，平均一天睡不到4、5個小時，身心俱疲。但他不知道喊苦，拚命想做好所有的事，咬牙硬撐，「回想起來，若是現在的自己可能也撐不住那樣的苦。」

他提到，訓練苦到讓他一度想放棄。深入追問細節後卻發現，其實他也只停練了「一天」而已。但這對從小到大一直都是乖乖牌的他來說，已經是極大的叛逆了。而這也是他至今唯一一次翹掉練習。

「那天我實在撐不下去了，不只全身痠痛，心更痛，連起床的力氣都沒有，瀕臨崩潰邊緣。」王冠閎的個性是悶葫蘆，不太會往外說自己的想法，所有的情緒都是自己消化掉。他說：「這樣的個性有好有壞，好處是只要想通了，情緒來得快、去得也快。」

王冠閎給人的感覺很沉穩，比實際年齡成熟一些。或許這和他從國一就擔任泳隊的隊長有關。

過往都是國二、國三學長當隊長，甫升上國一就被教練指定當隊長，這段經驗讓他急速成長，學習如何帶領團隊、讓別人信服你的領導。負責任、求好心切的他，「初期給自己很多壓力，希望能夠帶動團隊、讓每個人變得更好。」後來發現，大家的心態不同，沒辦法讓大家都如自己認真，於是慢慢調整自己的想法，分開看待團隊和自己的表現。

心理素質高才可能抗壓

游泳專業訓練的高強度遠超乎一般人的想像。游1趟50公尺，休息個5秒後、立即游第2趟，如此不斷重複，基本上一次游個20、30趟下來，「心跳率大約是190、200下，心臟跳不停、幾乎喘不過氣的那種程度，很像氣喘和心臟病快發作了。」而這正是王冠閎這幾年來每天的日常。

國中至高一期間，王冠閎的成績持續地進步。高二時，游泳生涯出現第一次卡關；目標放在達到「奧運A標」（以上屆奧運第16名成績為準，只要達到就獲得參賽資格），儘管已經很努力了，成績卻總是差了1秒鐘，內心很焦急。

連著5場賽事都未能達標，令他倍感挫折，幾乎夜不成寐。比賽前一晚，腦海中不斷想著隔天比賽可能的情況，心跳加速、整晚睡不好。

後來，他意識到「不是認真訓練，就一定能進步。」試著轉念、沉澱自己，回歸初心、把該做的事情做好，不要太執著於成績。果然，反而創造出理想的成績。

2019年，在布達佩斯舉辧的「世界青少年游泳錦標賽」200公尺蝶式決賽中，他以1分56秒48達到奧運A標，取得東京奧運資格。上岸得知達標的那一刻，他和教練黃智勇的心情十分激動，這段時間以來的努力都值得了。

近年，征戰國內外、大大小小比賽，王冠閎有感而發地說：「一定要看淡成績。」若太執著於成績，很容易陷入自我懷疑，「懷疑自己之前辛苦的訓練似乎白費，懷疑這件事值得你這樣投入嗎？」

家人和教練是堅強後盾

王冠閎談到，教練和爸媽可說是影響他最深的人。

打從建中起，他和教練相處7、8年之久，兩人建立起深厚的革命情感；教練亦師亦友，也教他待人處事的能力。在布達佩斯的世青賽上，其他國家的團隊陣容龐大，有教練、物理治療師等人，相形之下他們2人形單影隻，更為不易。

此外，爸媽教他「對自己負責」的觀念。他們不像其他家長會干涉、碎念孩子的表現，「如果教練罵你，爸媽回家也念『你今天哪裡做得不好，你應該怎麼做…』，會讓人心生排斥。」「爸媽放手、讓我自己發揮，反而讓我的心態良好，有好的表現。」

對他來說，爸媽是堅強的後盾。從小到大，在台灣的任何賽事，爸媽無一缺席；國際的比賽，則大多由爸爸當代表、飛去看他比賽。

接下來的巴黎奧運，很多人期盼他為台灣寫下歷史新頁。面對外界的期待，王冠閎儘量不把它視為壓力，「就是做好自己本分，遵照自己的目標，相信自己、相信教練，全力以赴！」

王冠閎歷年成就： •2019-世界青少年游泳錦標賽200公尺蝶式，以1分56秒48打破全國紀錄、也達奧運A標 •2020-國際游泳聯盟200公尺蝶式，游出生涯最佳1分49秒89，全球第9人低於1秒50秒關卡，打破世界青少年紀錄。 •2020-體育署精英獎年度最佳男運動員，最年輕的得主 •2021-東京奧運200公尺蝶式總排名第13，100公尺蝶式分組第3、總排35 •2023-成都世大運200公尺蝶式，以1分55秒69摘銀牌 •2023-杭州亞運200公尺蝶式，以1分54秒53摘銀牌，終結台灣25年獎牌荒 •2024-巴黎奧運國手

延伸閱讀：

面對「升學」高牆，孩子懷疑自己的價值》台中二中校長歐靜瑜：4方法幫孩子的生命扎根，找到動機

生活處處是科學》物理博士媽媽徐麗婷：沒有什麼是笨問題，孩子的好奇心最珍貴

５招養出數理腦》明星高中名師：好好對待孩子的每一個「為什麼」，過程比答案更重要

文章授權轉載自《未來Family》