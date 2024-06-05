好讀周報／是玩笑還是侮辱？ 伴侶化解衝突需認清「兩個事實」

文／周明文（台灣性教育學會理事）

●發生什麼事／當眾說糗事 丟我臉 只是個玩笑 小氣鬼

小美與子青是一對夫妻。子青當眾說了一件有關小美的糗事，惹得大家哄堂大笑。回到家，小美生氣地責罵子青。子青覺得很無辜，他覺得那只是個不傷大雅的玩笑而已。

但小美完全無法認同，她覺得當眾給她難堪，簡直是奇恥大辱。她要求子青道歉，但子青不肯。因為子青堅持那只是個玩笑，他也無意侮辱小美，所以無需道歉。子青反而責怪小美氣度太小。

兩人為了這件行為究竟是玩笑或是侮辱而爭論不休。氣憤之餘，甚至開始互相指責、口出惡言。夫妻關係因此陷入僵局。

●專家怎麼說／思考角度 因人而異 改變觀念 也不容易

有一間小房子，屋頂的正中央，有一個圓形的天窗。房子裡有十個人，散布在各處。請每個人畫出屋頂的窗戶。你會發現只有站在正中央的人，會畫出圓形的窗戶。其他的人則會畫出橢圓形，而且每個人的橢圓形都不一樣。

如果你告訴畫出橢圓形的人：「你看錯了，它是圓形。」對方可能狐疑了一下，再次看向天窗3秒鐘，然後告訴你，明明我看到的就是橢圓形，怎麼會是圓形呢。他没有說謊，他看到的，真的是橢圓形。

如果你移動這個人的位置到正中央，他才會看到圓形的天窗。但他可能不想移動，甚至會問你，為何他要移動位置。所以要移動一個人的位置並不容易。同樣的，要改變一個人思考事物的角度也很不容易。

同一物品，因為不同的角度會看成不同形狀。同一事件，也會因為每個人的價值觀與人生經歷不同，而變成不同的事實。對當事人而言，眼中呈現的影像或心中呈現的事實，都是正確而不容置疑，很難動搖。

傳統的觀念，總覺得事實只有一個。遇到衝突時，必須先釐清事實的真相，才能作後續的處理。結果卻往往卡在「事實為何」的爭辯中，根本無暇處理衝突，如小美與子青。

在事實為何的爭辯中，人們常認為自己的認知才是正確的。當聽到對方所描述的事實，與自己的認知完全不同時，常會感到困惑，甚至會懷疑對方說謊或存心狡辯，進而產生不信任感。

彼此的不信任，很容易使得原先的討論，轉為互相攻擊。此時雙方就會啓動攻擊防禦機轉，進入戰鬥模式，停止理性的溝通。結果，不但原先的衝突無法解決，反而增添新的衝突，進一步傷害彼此的關係。

●我該怎麼做／與其爭辯真相為何 不如了解對方感受

如果大家可以改變觀念，接受「同一事件可以有兩個事實」。那麼事情的發展可能會截然不同。當發現兩人所認定的事實不同時，非但不會訝異，反而可以鎮靜、理性地面對。也不會為了事實真相為何，而爭論不休。

我們可以暫時把對錯抛在一旁，仔細聆聽對方所敘述的事實。或許對你而言，它的內容有些荒謬。但你還是要以尊重而包容的態度去聆聽，因為這是了解對方想法，以及隱藏在背後的價值觀及過往經歷，一個很重要的途徑。

如子青的開玩笑，卻成為小美認知中的侮辱。與其爭辯什麼是真相，倒不如努力了解對方的想法及感受。子青應該虛心學習，原來這樣的行為，對小美而言就是侮辱。子青應該尊重小美的感受，誠懇地道歉，並避免再犯。

如果再深入探究，或許會發現小美的原生家庭比較一板一眼，很少開玩笑。而子青的原生家庭恰好相反。也就難怪對於同一行為，兩人會有截然不同的認知。

小美也可以試著了解，開玩笑是子青原生家庭的習慣，並没有惡意。小美視為侮辱，其實是基於自己過去的經驗所作出的解讀。所以在子青道歉，並保證不再犯之後，小美就應該安撫自己的情緒，原諒子青，、言歸於好。

如果小美肯適度地改變自己的觀念，接受有些調侃只是開玩笑，而不是侮辱。或許以後，小美可以對類似的事件一笑置之。如果能夠互相了解、互相包容、互相協調、互相影響，伴侶相處就會愈來愈幸福。

所以，與其爭辯事實為何，倒不如仔細聆聽對方所陳述的事實。即使與你的認知有極大的差異，也給與尊重及包容。若能進一步探究對方的價值觀以及過往的經歷，必然可以更加了解對方。唯有尊重及了解，才是解決衝突，和諧相處的不二法門。

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