寫作教室／如何剖析、分類「跨領域」文章？ 試試「卡片盒筆記法」

隨著課綱改革，「跨領域」對於學生而言似乎成了一項新的挑戰。當長文不再只針對一個題目抒發，談論歷史的文章融會科技知識，旅行文學中也探討環境問題，「題目」變成了「議題」，我們該如何掌握篇章重點？如何規畫對跨領域知識的吸收、整理？不妨嘗試德國社會學家尼克拉斯．魯曼構思的「卡片盒筆記法」，將跨領域文章剖析並分類，為自己建構專屬筆記庫，日積月累將發現不僅卡片盒變得豐厚，跨領域文章中出現的知識也不再生澀，甚至能觸類旁通，連結過往筆記卡喚起印象。

卡片盒筆記法最重要的核心概念便是「知識串聯」。尼克拉斯．魯曼製作筆記時注重編號，編號的目的是為了建立相關主題卡片間的連結。時至今日，網路上有許多筆記App提供建立「超連結」的方式，讓我們在筆記的建立、分類上更加如魚得水。接著，我們以《好讀》周報2024年5月6日第9版刊登的文章〈下架有毒書籍〉一文，嘗試進行筆記。

「卡片盒筆記法」顧名思義是由卡片組成，而卡片的由來則分為三種型式：

1.靈感筆記：突發的想法、靈感，結構相對不完整，可能是短語形態。 2.文獻筆記：閱讀文章所記錄，有來源依據的筆記。 3.永久筆記：結合前兩者並加入自身觀點，成為更正式的筆記。

以《好讀》周報2024年5月6日第9版刊登的文章〈下架有毒書籍〉一文，嘗試進行卡片盒筆記法。（製表／邱鎂玲）

延續先前練習過的閱讀法，捕捉文章重點內容，再融會自身看法，逐步蒐集筆記卡片並藉由程式加以分類、串聯。當然，整建筆記盒初期或許不那麼順利，你可能在建置「文獻筆記」時遭遇不理解的艱深詞彙，此時應針對不理解之處進一步查詢，再將查獲的知識也另外做成卡片，這樣將有助於建立知識的連結。隨著筆記卡片的彙整，便能在多次進行跨領域閱讀後，建構起可觀且有效的筆記庫。