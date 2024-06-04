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好讀周報／避免深夜洗澡、騎單車禁用手機 日政府推外國人生活指南

聯合報／ 好讀周報
日本政府頒布《生活和工作指南》，幫助外國人快速融入日本社會。示意圖。圖／Ingimage
日本政府頒布《生活和工作指南》，幫助外國人快速融入日本社會。示意圖。圖／Ingimage

文／陳韻涵輯

新聞故事：日本政府3月底推出「數位遊牧簽證」，讓希望旅居日本的遠端工作者不受觀光簽證90天的限制，可合法在日停留最長6個月，同時頒布《生活和工作指南》，幫助外國人快速融入日本社會。

日本數位遊牧（Digital Nomad）簽證開放來自49個國家、年收入逾1000萬日圓（約台幣205萬元）的遠端工作者申請，可與一名配偶或子女合法在日本停留半年，不得展延，旅日期間必須具備死亡及傷病醫療賠償1000萬日圓以上的保險。

《生活和工作指南》由日本政府負責管理移民事務的「出入國在留管理廳」出版，內容攸關移民、醫療和住房建議，其中「日常規則與習俗」章節中具體說明各項規定，凸顯日本對集體主義和彼此尊重的重視。

噪音

指南中關於噪音的內容寫道，日本人普遍覺得，高聲說話和吵雜的聲音會打擾別人，因此派對、音樂或電視的音量都要注意。

為避免打擾他人，在大眾運輸工具上務必戴耳機聽音樂，且音量不能讓旁人聽見，同理也不能講電話，喧嘩也是無禮行為。

此外，避免在清晨或深夜洗澡，或使用洗衣機、吸塵器等電器，以免發出噪音。

●騎單車禁用手機

許多國家禁止駕駛開車時用手機，而在日本，單車也適用此規定。日本官方數據顯示，今年1月至4月期間，約11%的道路死亡事故是單車騎士釀禍。

單車已成為旅客經濟實惠的代步方式之一，觀光景點也有單車可租用。指南寫道，騎士必須把單車妥善停在指定位置，否則會挨罰。

●乘坐大眾運輸

日本鐵路通票（JR Pass）官網寫道，大多數乘客搭乘火車時，都會安靜地站著或坐著，只有緊急情況才能與司機說話。另外，搭乘大眾運輸遇到擁擠情況，也要注意後背包別妨礙他人行進動線。

福岡日語和文化學校「明治學院」常務董事伏拉赫維奇（Henri Vlahovic）解釋，官方頒布詳細指南是因為「日本屬於同質性高、移民率低的國家，官方希望鼓勵外國人遵守當地規範，保留日本文化」。

伏拉赫維奇說，這些規則決定日本社會的運作方式，也是日本人對外國旅居人士和遊客的期待。他說：「移民在日本被視為敏感議題，政府非常在意減少或排除外國人不守規定造成的任何麻煩。」

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