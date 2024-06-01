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圖表看時事／國發會喊出「護國群山」 圖解6關鍵產業全球市占

聯合新聞網／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會主委劉鏡清30日表示將鎖定明星產業打造護國群山，並點名六大產業。 聯合報系資料庫
國發會主委劉鏡清30日表示將鎖定明星產業打造護國群山，並點名六大產業。 聯合報系資料庫

國發會主委劉鏡清5月30日表示將鎖定明星產業打造護國群山，並點名六大產業，包含已具全球影響力的IC封測、晶圓代工伺服器與儲存設備，以及具有潛力的電子零件、IC設計、高階自行車。

劉鏡清30日赴立法院經濟委員會業務報告，立委聚焦國發會如何規劃打造「經濟日不落國」，讓人民有感。

劉鏡清強調，國發會已鎖定在全球市占率超過12%的產業，打造護國群山，塑造台灣更重要的全球經濟地位。

劉鏡清表示，目前台灣的伺服器與儲存設備全球市占率約九成，而晶圓代工全球市占率約65%，IC封測全球市占率則約53%，可以說是台灣斷鏈、全球斷鏈，而接下來將鎖定扶植高階自行車、IC設計、電子零件等產業。

劉鏡清指出，目前高階自行車、IC設計、電子零件的全球市占率分別為19.8%、17.3%、16.2%，目標提升到30%以上，加上目前台灣已具競爭力的三大產業，「屆時台灣就有六座山。」

國發會護國群山。經濟日報製圖
國發會護國群山。經濟日報製圖

劉鏡清提到，我國半導體產業在晶圓製造、封裝測試等領域，已具國際關鍵地位，未來如要引領半導體產業發展，可聚焦IC設計、設備材料領域，透過建立亞太IC設計中心及促進領導廠商擴大採用國產設備等，帶動IC設計、設備材料的產值增至三倍。

此外也將全力協助半導體產業領頭羊發展，滿足半導體製造與封裝測試的建廠及營運需求，維持國際競爭力。除了扶植明星產業，打造護國群山外，劉鏡清昨日也提出「推升AI價值鏈微笑曲線」規劃。

劉鏡清指出，目前台灣晶片製造全球市占率為65%，排名第一，政府將以AI製造為基底，一方面善用晶片、散熱等零組件國際需求，帶動出口及經濟成長；另一方面，目前我國應用服務僅占全球1%，未來將強化發展AI應用解決方案如智慧、交通、醫療、製造等，擴大微笑曲線雙邊，並結合台灣TechHub，吸引國內外AI人才、技術、新創共同發展。

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