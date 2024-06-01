閱讀數學／破解金融市場的數學家（下）

前兩週，我們介紹了西蒙斯的生平，與他開始投入金融市場。他發現數學與電腦計算，是能夠讓純粹的理性運作，勝過一般人不理性的行為，進而戰勝市場。於是，他們建立的大獎章基金高度仰賴機器作決定，盡力消除人為的不理性因子，也在市場越動盪不安，大家越不理性時，越有獲利。

這其實很不容易，西蒙斯自己也有過很多次聽到小道消息，想否決程式建議的交易方案。還好，團隊會互相提醒，他們並非完全相信電腦，而是遇到問題時，要去修改程式碼，建立更好的模型，而非直接改成人工操作。

西蒙斯人生看起來超級順遂圓滿，富可敵國，學術成就又卓越。但其實，他同時也經歷了很多辛苦的事情。

§ 拿到A跟2的人生

西蒙斯的兒子保羅從小有先天性疾病、癲癇，好不容易長大成人，有一天騎腳踏車出門時，一位老太太從車庫倒車沒注意到，當場輾死保羅。好不容易走出喪子傷痛，另一位兒子在潛水時又溺斃。當時西蒙斯已經快七十歲，老年喪子，他難過的跟朋友說：

「我不懂，我的人生拿到的牌不是A，就是最小的2。」

也或許是因為這樣，晚年西蒙斯很積極投入慈善事業，他推廣「Math for America」，組成教師社群，每年資助表現好的高中數學教師。他還投入大筆的經費去研究自閉症、研究生命的起源。當年西蒙斯離開學術界時，有人說：

「他墮落，把靈魂出賣給惡魔了。」

知名拓樸學者，西蒙斯的好友蘇利文也說過：

「數學是神聖的，吉姆是認真的數學家，是可以解決最棘手問題的人。我對他的選擇好失望。」

連他老爸也說：

「我喜歡跟人說我那個教授兒子，而不是我那個做生意的兒子。」

你可以想像西蒙斯的創業過程其實是受到很多壓力的，但我覺得西蒙斯從來沒有離開學術，他用以作研究的方法來破解金融市場。有人去參觀文藝復興公司後，說那裡看起來不像是金融機構，更像是一間研究院。

西蒙斯最後也帶著破解市場的戰利品，回饋給學術界，贊助基礎研究、教育。我覺得，西蒙斯是一位真正的數學家，不僅在數學界留下偉大的貢獻，還更進一步的，將現實世界中看似無最佳解的金融市場，轉換成一個數學問題——抽象化、去除雜訊、以純粹理性的態度直取本質。