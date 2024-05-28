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我與素養的距離／立法院在吵什麼？ 認識立法院的立法程序

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

目前，吵得最沸沸揚揚的就是立法院針對國會改革法案爆發的肢體衝突了，國會改革法案包括五個內容，即總統國情報告常態化、立法院的聽證權與調查權、藐視國會罪的制定、強化人事同意權以及立法院正副院長選舉方式改變。除了吵國會改革法案的內容外，立法院審查程序也頗有爭議，認為提案內容未經討論、表決方式不合乎議事規則等。你知道我國的立法院是如何立法的嗎？現在就讓力宇教育的彤妤老師帶你認識立法院的三讀程序吧！

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108課綱 力宇教育 升學 國會改革 立法院 素養

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