快訊

青鳥行動持續…3萬人晚間包圍立院抗議 北捷紅、藍線延後15分鐘收班

「養不起就別生我」…國中兒嘆爸媽再婚後如「雙亡」 繳不出學費惹心疼

用手機訊號分析群眾惹議…王義川喊「耶誕城也做過」 藍委曝新北市府說法打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寫作教室／精讀策略「SQ3R法」的延伸應用

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 邱鎂玲／撰寫
寫作示意圖。圖／ingimage
寫作示意圖。圖／ingimage

若能將寫作章法格式掌握好，就如同清楚一塊餐盤的布局規畫，逐步將菜餚填入，何愁製作不出一份色香味俱佳的餐盒？讓我們延續上一次從精讀文章學習到的技巧，進一步了解如何應用在作文實戰上。

以SQ3R法五步驟為線索，在作文應用時聚焦於前三步驟：概覽（Survey）、發問（Question）、精讀（Read），並以心測中心題目「對不起與原諒」為例，逐步說明如何完善文章格式。

概覽：首先，需要觀察圖表資訊以及寫作要求，藉由圖表得知發生了「傷害事件」，圖片左側的人躺在病床上，而右側的人「進行道歉」，並強調自己已然釋出歉意，而左側人物則言明「不原諒」的立場。

發問：此一步驟為延伸到作文應用中的重要環節，設立問題的依循方向可以參考「寫作要求」的提點，搭配六何法，將能釐清寫作脈絡。

首段：針對兩人對於道歉的反應和心態，可以六何法的「為何（Why）」提問，並扣緊問題寫出自己的理解，就不易離題。

第二段：提出自身經驗，使用六何法，先構思要談及「何人」、在「何時」、「何地」、發生「何事」。例：畢業前夕，與好友再次相約在最常一起去的冰店，一邊吃冰一邊聊著各自的夢想，然而因為心直口快，輕率地否定好友的志向，兩人於是發生一場嚴重的爭執，冰也沒吃完就不歡而散，自此心有芥蒂，直到畢業都未再說過一句話。

第三段：反思事件演變「為何」，自己「如何」應對。例：後來幾經回想，認清自己的出言不遜，後悔之情與日俱增。於是利用通訊軟體重新連絡好友，向對方坦露遲來的歉意。然而事過境遷，最終只得到一句「不重要了」的回應，兩人交情也再無法回到從前。

第四段：和首段的鋪陳相呼應，提出結論收束文章。

精讀：利用此一步驟，回頭檢視文章是否都有針對「寫作要求」進行回應，並再運用六何法逐一確認人、事、時、地，以及自身的應對、省思是否完善。

仔細審題是進行寫作的第一步，藉由提問能夠更確實掌握需要書寫的層面，而書寫完成後的回顧與檢查，也是重新梳理邏輯的大好機會。因此，寫作時若能嘗試借鑒閱讀法的步驟，從閱讀者轉向撰文者，會是一段充滿挑戰但有趣的過程。

作文 寫作教室

延伸閱讀

搜不到馬雲歷史訊息？簡體中文網路資訊「斷崖式銳減」 分析指原因

央美畢展作品被譏像「垃圾」 評論：先鋒藝術需要時間積澱

台灣藝人表態潮？張鈞甯「不支持台獨」 王心凌10字衝熱搜

考生喊難！會考作文跳脫傳統命題 網讚「有意義」：免再寫爺奶祭文

相關新聞

我與素養的距離／立法院在吵什麼？ 認識立法院的立法程序

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物...

寫作教室／精讀策略「SQ3R法」的延伸應用

若能將寫作章法格式掌握好，就如同清楚一塊餐盤的布局規畫，逐步將菜餚填入，何愁製作不出一份色香味俱佳的餐盒？讓我們延續上一...

紐時賞析／從二戰、越戰到以色列戰爭 外交政策使道德確定性顯得荒謬

Foreign policy can make a mockery of moral certitude. You’re...

閱讀數學／破解金融市場的數學家（中）

身價超過1兆的數學家吉姆·西蒙斯(J. Simons)於5/10過世，上週我們介紹了他的前半生取得學術成就後...

圖表看時事／共軍連2天圍台演習…一圖比較中共2次軍演 此次更靠近花蓮

賴清德總統就職剛滿三天，解放軍東部戰區昨晨宣布對台澎金馬啟動為期兩天的「聯合利劍—二○二四A」演習，強調這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。演習範圍涵蓋台灣周邊水域，並罕見用紅圈將金門、馬祖、烏坵、東引等離島與外島納入...

科學人／打造最台語言模型！ 為何無法從0研發？AI律師、家教將實現？

繁體中文大型語言模型（LLM）在去年由於政治因素，一度鬧得沸沸揚揚。今年4月15日傳出好消息，由國家科學及科技委員會（國科會）主導開發的「可信任人工智慧對話引擎」（Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE）開源釋出TAIDE-LX-7B模型，是可商用版本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。