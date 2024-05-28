寫作教室／精讀策略「SQ3R法」的延伸應用

若能將寫作章法格式掌握好，就如同清楚一塊餐盤的布局規畫，逐步將菜餚填入，何愁製作不出一份色香味俱佳的餐盒？讓我們延續上一次從精讀文章學習到的技巧，進一步了解如何應用在作文實戰上。

以SQ3R法五步驟為線索，在作文應用時聚焦於前三步驟：概覽（Survey）、發問（Question）、精讀（Read），並以心測中心題目「對不起與原諒」為例，逐步說明如何完善文章格式。

概覽：首先，需要觀察圖表資訊以及寫作要求，藉由圖表得知發生了「傷害事件」，圖片左側的人躺在病床上，而右側的人「進行道歉」，並強調自己已然釋出歉意，而左側人物則言明「不原諒」的立場。

發問：此一步驟為延伸到作文應用中的重要環節，設立問題的依循方向可以參考「寫作要求」的提點，搭配六何法，將能釐清寫作脈絡。

首段：針對兩人對於道歉的反應和心態，可以六何法的「為何（Why）」提問，並扣緊問題寫出自己的理解，就不易離題。 第二段：提出自身經驗，使用六何法，先構思要談及「何人」、在「何時」、「何地」、發生「何事」。例：畢業前夕，與好友再次相約在最常一起去的冰店，一邊吃冰一邊聊著各自的夢想，然而因為心直口快，輕率地否定好友的志向，兩人於是發生一場嚴重的爭執，冰也沒吃完就不歡而散，自此心有芥蒂，直到畢業都未再說過一句話。 第三段：反思事件演變「為何」，自己「如何」應對。例：後來幾經回想，認清自己的出言不遜，後悔之情與日俱增。於是利用通訊軟體重新連絡好友，向對方坦露遲來的歉意。然而事過境遷，最終只得到一句「不重要了」的回應，兩人交情也再無法回到從前。 第四段：和首段的鋪陳相呼應，提出結論收束文章。

精讀：利用此一步驟，回頭檢視文章是否都有針對「寫作要求」進行回應，並再運用六何法逐一確認人、事、時、地，以及自身的應對、省思是否完善。

仔細審題是進行寫作的第一步，藉由提問能夠更確實掌握需要書寫的層面，而書寫完成後的回顧與檢查，也是重新梳理邏輯的大好機會。因此，寫作時若能嘗試借鑒閱讀法的步驟，從閱讀者轉向撰文者，會是一段充滿挑戰但有趣的過程。