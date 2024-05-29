好讀周報／曼谷恐在本世紀末前被淹沒 泰國考慮遷都

文／陳韻涵輯

新聞故事：泰國氣候變遷和環境署副署長帕維奇（Pavich Kesavawong）表示，由於海平面持續上升，泰國正慎重考慮將首都遷離曼谷。東南亞國家已有遷都先例，印尼的政治中心今夏將從雅加達遷往努山塔拉（Nusantara）。

泰國繁華的首都曼谷多數地區經常在雨季淹水，各項預測一致表明，地勢低窪的曼谷可能在本世紀末前被海水淹沒。

帕維奇15日示警，曼谷可能無法適應當前暖化趨勢。他說：「目前全球均溫比工業化前高出逾攝氏1.5度，現在我們必須審慎考慮適應性的問題。若維持現狀，曼谷會被淹沒。」

他說，曼谷市政府正在研擬相關措施，包括仿照荷蘭做法建造堤防。帕維奇不諱言表示，「我們一直在考慮遷都」，但相關討論都是基於假設性的複雜問題。

帕維奇表示，「我個人認為遷都是不錯的選擇，如此一來可以區分首都的政府和商業區。」

東南亞國家已有遷都先例，努山塔拉8月17日將成為印尼的新首都，取代下沉中的雅加達，成為印尼的政治中心。

綜觀歷史，印尼曾因戰爭和政治因素多次遷都，雅加達地區長年抽取地下水，造成海水倒灌、海岸線進逼和地層下陷，雅加達北部地區過去10年下沉約250公分，許多村落被淹沒。時至2050年，雅加達多數地區將被海水淹沒。此外，爪哇島最繁華的「雅加達特區」人口逾1千萬人，交通堵塞問題嚴重，且印尼逾60%的人口及經濟活動集中爪哇島，城市過度開發造成的交通、環境與人口問題讓歷屆執政者頭痛。

印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）2019年8月宣布遷都計畫，盼平衡印尼各區發展，並藉遷都紓解環境壓力並縮減貧富差距。國會2022年1月通過草案後，迅速啟動跨島遷都工程。印尼政府正如火如荼，把首都從爪哇島的雅加達，遷往千里之外的婆羅洲島東加里曼丹省熱帶雨林努山塔拉。今年8月17日，印尼政府將在印尼語中意思是「群島」的努山塔拉，慶祝第79屆獨立紀念日。